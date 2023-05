Un deportista olímpico de Avilés toma una decisión tras saber que su amigo ha fallecido de cáncer: "60 horas"

Un deportista olímpico de Avilés relataba en los últimos días en COPE la decisión que ha tomado después de saber que su amigo Rober ha fallecido de cáncer. Se trata, concretamente, de Nico de las Heras, y su historia la recogía Ángel Expósito para La Linterna, donde contaba el reto al que se ha enfrentado el corredor esta semana, y que es un acto de homenaje a su amigo, fallecido hace poco más de dos semanas.

“A José Roberto González García, Rober, le cambió la vida por completo en mayo de 2019”, relataba el director del programa junto a Pilar García Muñiz. “Le diagnosticaron un cáncer gástrico en estadio 4 con una esperanza de vida muy corta. Después de la quimio, la oncóloga le recomendó hacer algo de ejercicio aeróbico. Hizo de la bici su terapia. Esto le llevó a poner en marcha una iniciativa: 'Rober contra el cáncer'”, contaba.

Así, Rober se puso a hacer retos en bicicleta. El objetivo era recaudar dinero para becas de investigación contra el cáncer gástrico. Y lo consiguió. Gracias a lo recogido pudo donar dinero suficiente a la Sociedad Española de Oncología Médica para varias becas. Entre ellas, la suya. Que alargó su vida. No obstante, falleció hace poco más de dos semanas.













La decisión de Nico tras la muerte de su amigo



Nico es un ultrafondista que no dudó en ayudar a su amigo Rober desde el día en el que lo conoció: “Oí hablar de él y tenía ganas de conocerlo. Un amigo en común nos presentó, me contó cara a cara lo que él tenía y me impactó, porque lo que le estaba pasando a él nos puede pasar a cualquiera”. Así, el pasado viernes cumplió un reto llamado 'El Camino de Rober contra el cáncer'. En éste, el deportista De las Heras recorrió desde la catedral de Oviedo hasta la catedral de Santiago en 60 horas. Una distancia de 320 kilómetros con 18.000 metros de desnivel acumulado.

Un recorrido que se suele hacer en 13 o 14 etapas, pero Nico sólo tuvo dos días y doce horas para conseguir el objetivo: “Vi a Rober en su causa, que hacía retos deportivos y, cuando lo vi que estaba un poco malito y no podía afrontarlos me ofrecí a hacerlos para aportar mi cualidad a la causa”, explicaba en unos audios recogidos por La Linterna.

Y es que Nico es un experto en este tipo de desafíos. Es el primer español en hacer más de 250 kilómetros en una prueba oficial. Ha ganado varias carreras importantes como las 24 horas de Verona. El año pasado consiguió el bronce por equipos, con la Selección Española de Atletismo, en el Campeonato de Europa. En esa prueba Nico recorrió 261 kms. Su mejor marca personal. (Este reto son 320). Además, es el atleta de mayor edad que jamás ha corrido en una selección absoluta de la española de atletismo. A finales de 2021 conoció a Rober y no dudó en ayudarle.

“Yo tengo que hacer algo, despertó algo en mi cabeza, un sentimiento de que tenía que hacer algo. Le dije 'Rober, tengo una cualidad que podemos ofertar para la causa'”, reconoce.

Un reto con dos objetivos



'El camino de Rober contra el cáncer' es un reto que tiene dos objetivos. Por un lado, mandar un mensaje positivo y buscar la parte positiva de la enfermedad. Y por otro lado, recaudar dinero para conseguir más becas para investigar y luchar contra el cáncer. Porque al final no somos conscientes de la importancia de la investigación contra la enfermedad hasta que te la encuentras enfrente.

“Independientemente del tipo de cáncer que sea, cada avance se puede utilizar para otros. La labor de Rober es muy llamativa porque estas becas suelen ser el 99% entregadas por las grandes farmacéuticas. Sin embargo ahí iba Rober cada año a entregar hasta 3 becas, 20.000 euros, al lado de estas empresas”, comenta De Las Heras en COPE. “El camino de 'Rober contra el cáncer' no era sólo solidario, queríamos dar visibilidad al Camino Primitivo de Santiago, que es una ruta espectacular y no muy conocida”.

Es una ruta que, desde Oviedo, emprendió el rey asturiano Alfonso II en el siglo IX. Un recorrido lleno de subidas y bajadas que atraviesa los montes y valles asturianos. Además, las condiciones no suelen acompañar. Se llega a Galicia por Fonsagrada, donde sigue el camino hasta llegar a Lugo. El camino entonces se vuelve más tranquilo, y tras otros 100 kilómetros, se llega a la catedral de Santiago.









“No se puede entrenar, es mental”



Este camino ha ganado un gran prestigio en los últimos años gracias a sus paisajes, su dureza y la poca afluencia de peregrinos. La gente suele recorrer estos 320 kilómetros en 13 o 14 días. Pero Nico lo ha hecho en 60 horas. Algo que tiene mucha preparación detrás. “Yo empecé a correr hace 12 o 13 años y la ultrafondo está más relacionada con lo mental que lo físico, no se puede entrenar 300 km. Llegas a un límite y vas adaptando tu cuerpo y tu mente, y las cosas salen”.

“Es más bonito de lo que parece, tú vas corriendo, observando, hablando. Eso sí, tienes unas pautas y tienes que ser mu disciplinado: un cuarto de litro de agua cada 30 minutos, un cuarto de líquidos tipo carbohidratos a la media hora... Poquito a poco. He hecho carreras de 24 horas que me decía el reloj que había gastado 10.000 calorías”.

Todos los beneficios recaudados irán destinados a becas de investigación de la Sociedad Española de Oncología Médica. Ya te adelanto que lo recogido hasta la fecha ha superado las expectativas. “De lo que yo pensaba se multiplicará por 5 o por 6, pero queremos conseguir mucho más fondos para la investigación”.