"No sé decir que no": Cinco técnicas para afrontar una discusión si eres una persona que evita los conflictos

La asertividad es la capacidad que tiene una persona para expresar sus emociones a otra persona de manera adecuada y sin agresividad. Tanto si lo que van a decir es bueno como malo. Sobre el papel parece sencillo, pero no siempre es fácil enfrentarse a una situación donde sabes que tu respuesta no va a sentar nada bien.

“Me cuesta mucho decir que no. Cuando me di cuenta de que tenía de que no podía seguir así y tenía que decir que no, cuando tenía que decir que no y sí cuando tenía que decir que sí, me puse en manos de un psicólogo”. Pablo fue a un especialista y por suerte ha mejorado en su día a día. Le cuesta lidiar con este problema que puede generar bastantes conflictos. Sobre todo con uno mismo, por no ser capaz de hacer frente a una situación que no se quiere vivir.

Pero, ¿qué ocurre cuando lo llevamos al trabajo? Se convierte en un problema y más si lo hacemos de cara al público o tenemos que tratar con muchas personas en nuestro día a día. La psicóloga Aurora García Moreno explica en La Linterna de COPE cómo afecta al día a día la falta de asertividad: “Genera mucha inseguridad. La persona que no sabe decir que no tiene la percepción de que los demás no le entienden y le provoca impotencia y sentimientos de culpabilidad, lo que le impide defender sus opiniones ante los demás”.

"Me cuesta mucho decir que no"

¿Qué factores afectan a la falta de asertividad y cuáles son las consecuencias?: “Determinadas experiencias familiares, de la escuela o laborales afectan al manejo de las interacciones sociales. El miedo al conflicto puede llevar a hacer cosas que uno no quiere hacer y, aunque la persona conoce cuál es la conducta adecuada, siente tanta ansiedad que la emite de una forma inadecuada porque tiene unos esquemas de pensamiento que le impiden actuar de forma asertiva”. Aurora apunta a que, en ocasiones, estas personas no conocen sus derechos o no los aceptan como suyos y creen que si actúan de manera determinada, están exigiendo lo que les lleva a sentirse culpables por ello: “Estas personas son han aprendido habilidades de comunicación, adoptando un estilo comunicativo agresivo -que no valora el punto de vista del interlocutor- o un estilo comunicativo pasivo -que no valora las opiniones o necesidades de uno mismo-, en ambos es consecuencia de una autoestima que está construida inadecuadamente”.





La psicóloga destaca los principales beneficios que tiene entrenar la asertividad: “La capacidad de llegar a acuerdos con otras personas, permite resolver conflictos de manera eficaz, genera mayor capacidad para gestionar la ansiedad y habilidades para la interacción social”. Este entrenamiento en asertividad mejora el estado emocional y el estado de salud en general por el cambio de la percepción que se tiene de uno mismo. Se trata de trabajar para lograr el bienestar personal para lograr mejorar la autoestima, que es la base de la asertividad.

¿Cómo podemos aprender a decir que no? Lo primero que necesitas es conocer tus propios límites para “poder cumplir con tus propios valores”. No hay que tener miedo a decir que no porque “no es sinónimo de egoísmo, argumentar lo que se siente es mostrarse como persona íntegra y, sobre todo, sincera”.

También hay casos de personas que son incapaces de decir que no debido a las exigencias que ellos mismos se imponen justificado en la responsabilidad como el cuidado de padres mayores o sacar un proyecto en grupo: “Si esto no se realiza, las consecuencias las sufrirán los padres o porque el trabajo no saldría adelante. En estos casos, en lugar de hacernos responsables, lo más adecuado es aclarar de manera asertiva aquello que los demás no pueden hacer, de tal forma que haya un justo reparto de tareas”, para evitar el estrés entrando en un conflicto con nosotros mismos.

Cómo afrontar una discusión de manera asertiva

Por último, Aurora explica las principales cinco técnicas asertivas para afrontar una discusión: “Es importante respetar los derechos de uno mismo y los de los demás. Algunos trucos son aplazar la respuesta antes del ataque, esperar a estar más tranquilos para responder mejor, reaccionar ante una crítica sin demasiadas excusas o justificaciones, la técnica del disco rayado que es repetir una y otra vez de forma calmada con el fin de llegar al objetivo deseado o ignorar y aplazar la discusión hasta que se esté más calmado”. Estas técnicas funcionan siempre que se trabaje desde la empatía, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, y el deseo de llegar a un entendimiento.