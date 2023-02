Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAPFRE: "La recompensa del voluntariado es inmensa"

La Real Academia Española de la Lengua define la palabra voluntariado como: “Conjunto de personas que se ofrecen voluntarias para realizar algo". Además, en el diccionario de la RAE, voluntario queda definido como "que se hace con la voluntad". Cuando hablamos de voluntariado siempre pensamos en el beneficio que obtienen las personas a las que se ayuda pero, ¿qué consigue el voluntario con su acción? ¿Qué recompensa obtiene? Daniel Restrepo, director de Acción Social de Fundación MAPFRE tiene muy clara la respuesta. "Cuando vas a ayudar en un proyecto social, cuando vas a un comedor social... cómo sales después de haber tenido una jornada ayudando a las personas, es una recompensa intangible pero inmensa, una recompensa emocional".

Y es que todo aquel que se dedica a ayudar a los demás conoce perfectamente esa sensación, "es una recompensa inmensa. Conozco a una voluntaria que muchas veces me dice: "a veces me da reparo hacer un voluntariado porque es tanto lo que recibo, que med a la sensación que doy poco".

El voluntariado no es una actividad fácil, no todo el mundo está preparado para ello porque en ocasiones puede resultar muy duro. Lo que está claro es que quien lo prueba, suele repetir. Y es que los voluntarios reciben un impacto intangible que les hace sentirse especialmente bien. Daniel Restrepo pone como ejemplo su propia experiencia como voluntario. "Es el mejor momento de la semana, sin duda. Cuando tengo un mal día, tengo esta sesión de ayuda y me cambia completamente el día. Pero testimonios así hay muchísimos, son constantes, incluso los testimonios de los propios voluntarios dando las gracias por ayudar".

El director de Acción Social de Fundación MAPFRE anima a todo aquel que tenga tiempo y ganas a ayudar. Cargar cajas en un banco de alimentos, acompañar a enfermos, dar clases extraescolares a niños con problemas, cualquier actividad es una experiencia irrepetible y tiene una recompensa emocional extraordinaria

“Fundación MAPFRE, construyendo un futuro más humano. Descúbrelo en larecompensaemocional.com".