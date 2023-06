Cristina Dexeus: "Puede darse el caso de que Delgado tramite denuncias presentadas por el despacho de Garzón"

El Consejo de Ministros ha nombrado este martes a la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como nueva fiscal de Sala de Memoria Democrática y, ante las críticas de buena parte de la carrera fiscal, ha defendido la transparencia del proceso y ha destacado que no se trata de un ascenso.

Apenas unas horas después de conocerse la noticia de la designación de Delgado, la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de corte conservador, ha anunciado en un comunicado que "debatirá y reflexionará" en el seno de su comisión ejecutiva la posibilidad de impugnarla por la vía jurisdiccional. Su presidenta, Cristina Dexeus, ha explicado en La Linterna por qué consideran que es una falta de respeto institucional y que daña el prestigio: “No es solo el hecho de haber adelantado un Consejo Fiscal el mismo día que se convocaban las elecciones generales, es el hecho de no adoptar las prevenciones necesarias para que ese nombramiento se haga en condiciones”.

La presidenta de la Asociación de Fiscales especifica que le preocupa “la posible causa de incompatibilidad que puede incurrir la señora Delgado en relación con su pareja”. El exjuez Baltasar Garzón, que mantiene una relación sentimental con la exfiscal general del Estado, ha promovido la Ley de Memoria Democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia desde la fundación que preside.Cristina Dexeux explica que “puede darse el caso de que se presente, por parte del despacho que preside el señor Garzón, denuncias que después deba tramitar la señora Delgado”.

Por este motivo, exigieron que se suspendiera este orden del día para estudiar si concurría o no una causa de incompatibilidad entre Dolores Delgado y Baltasar Garzón y, finalmente, decidir sobre la plaza: “Todo esto se ha ahorrado por parte del fiscal general del Estado, considerando que no procedía adoptar estos mecanismos de prevención”, por lo que, reitera, “consideramos que ese nombramiento desmerece el prestigio de la institución y compromete la apariencia de imparcialidad”.

La incompatibilidad de Dolores Delgado para ser fiscal de Memoria Democrática

La presidenta de la AF considera evidente que “si mi hijo presenta una denuncia ante mí, quizá pueda tener el grado de objetividad suficiente que de mí se espera, pero puede que la apariencia sea otra de cara al ciudadano, incluso puede que ni siquiera guarde el decoro y no sea objetiva. Es lógico pensar que yo pueda tener una preferencia ante el interés de mi hijo, de mi esposo o de mi padre”. Dexeux deja claro que para no comprometer la institución, “lo mejor es no colocar a una persona que puede tener esos vínculos de afectividad con uno de los especialistas máximos en la materia que ella va a tratar. Todo esto a efectos preventivos”. Asegura que, ante la ciudadanía, es difícil defender la objetividad, imparcialidad y neutralidad cuando no se cuidan los mecanismos de prevención para que esto suceda.

En cuanto a los precedentes sobre la creación de una fiscalía en estas condiciones, Cristina Dexeus lamenta que “siempre podrán decir que la fiscalía no se ha creado a medida de la señora Delgado y que cualquiera de los otros aspirantes podría haber sido propuesto para la plaza”, aunque recuerda que “ya desde el inicio sonaba su nombre y ella ya estaba en el Consejo de Ministros cuando se aprobó en anteproyecto de ley de Memoria Democrática y que ya era fiscal general del Estado cuando se informó desde el Consejo Fiscal de ese anteproyecto de ley. Ahora resulta que es designada para esta plaza, no parece ser lo más oportuno”, sentencia.