Con BBVA te explicamos qué herramientas digitales nos van a permitir ahorrar

Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Si te digo que los precios están por las nubes no te descubro nada. Lo compruebas tú mismo cada vez que te llega un recibo o tienes que comprar algo. Los precios han subido un 5,4% en los últimos doce meses y un 4,5% desde octubre de 2019, cuando el país se encontraba a las puertas de la COVID-19.

Si comparamos los precios de este mes de octubre con los de octubre del año pasado nos encontramos con que pagamos la electricidad un 62% más cara y la gasolina un 26%. Los hoteles han subido un 17,5%, los refrescos un 10%, la pasta un 7% y los comida para bebés un 5%. Si cobramos lo mismo, ¿Cómo hacemos para ahorrar pagando más por todo? Hablamos con Manuel Morales, responsable de producto digital global de BBVA.

Llegar a fin de mes a veces nos cuesta demasiado trabajo ¿Qué podemos hacer para hacer frente a todos los gastos que tenemos?

Lo primero que tenemos que hacer es entender bien nuestros ingresos y nuestros gastos y buscar un equilibrio. Hay que buscar un control del día a día. Entender la información de nuestros gastos de forma sencilla y clara. Ver que gastos son prescindibles y cuales no. Hay gastos que no podemos controlar como la luz o la gasolina que ahora mismo están subiendo. Nos pueden hacer que afrontar los gastos de los meses nos supongan un esfuerzo. Podemos hacer cosas para intentar mitigar en la medida de lo posible este impacto. Tenemos que ser conscientes de en que nos gastamos el dinero. Que es prescindible y que no. Tenemos que ver la evolución en los meses y ver si podemos hacer ajustes en nuestro presupuesto que nos ayuden a estar más cómodos o a ahorrar más.

Has comentado que una de las fórmulas que nos puede ayudar a llegar a fin de mes es hacer estimaciones de nuestros gastos mensuales, pero muchas veces no somos muy conscientes de todos lo que nos gastamos al mes ¿Tenemos herramientas digitales que nos ayudan a ordenar esto o que nos pueden avisar precisamente de los gastos que nos pueden venir para ser conscientes y no llevarnos sustos?

Si, la tecnología es un gran aliado para el control del día a día y para los ahorros. Tenemos herramientas digitales que nos categorizan nuestros gastos. Podemos ver lo que gastamos en ocio, en restaurantes... También podemos crear presupuesto sobre estas lineas de gasto. Te avisamos si superas los límites en casa una de las líneas. También tenemos avisos pro activos de recibos que te van a legar o de recibos por encima de lo habitual. A muchos nos ocurre que nos llega el IBI o el recibo del coche y nos supone un problema en nuestro presupuesto mensual en lo que queríamos ahorrar. También tenemos una herramienta en gastos recurrentes. Hablamos de suscripciones en plataformas digitales o en aplicaciones. Somos conscientes de lo que suponen al mes y que a lo mejor no las estamos usando y podemos tener un ahorro significativo si las cancelamos.

Siempre acabamos volviendo al ahorro... ¿Cómo podemos acostumbremos a ahorrar? ¿Cómo crear ese hábito?

Cada persona es un mundo y la situación económica es distinta en cada persona. A base de pequeños objetivos se pueden conseguir logros en el futuro. Lo mas importante es tener un hábito al igual que en el deporte y en la dieta. Lo primero que hay que hacer es pesarse, hay que ver de que situación partimos, después ponerse objetivos. Poquito a poco nos acostumbramos y podemos conseguir logros que nos animen. Para ahorrar tenemos diferentes formulas. Si tenemos un objetivo de ahorro al mes, tenemos una herramienta digital por la cual te pones un objetivo de ahorro mensual y cuando te llega la nomina, te quitamos el poquito que te querías ahorrar y nos lo llevamos a otra cuenta para que no lo veas.

También esta la opción de esperar a final de mes. Si tus ingresos son superiores a los gastos, aquello que no te has gastado nos lo llevamos para que ahorres. Al final esta todo en el día a día, en el control, en entender y en tener la actitud hacia el ahorro.

Manuel, muchos de nuestros oyentes estarán pensando, ya me gustaría a mi ahorrar pero es que no me llega el sueldo. ¿Qué les podemos decir?

Cada uno tiene que ahorrar en función de su situación. Lo que recomiendo es actitud. Identificar muy bien los gastos imprescindibles a ver si se pueden ajustar. Ver el ahorro y tener una actitud. Tener un colchón nos va a permitir vivir tranquilos, estar seguros que ante cualquier imprevisto no tenemos que endeudarnos. También es muy relevante que si en un mes no puedes ahorrar, no sea angustioso. Por ello recomendamos objetivos de ahorro anuales. Tenemos que ser conscientes de que existen herramientas digitales como las de BBVA que te pueden ayudar a planificarte, a anticiparte sin esfuerzo para que todo el mundo pueda mejorar su salud financiera, estar más tranquilo y conseguir sus objetivos vitales.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado