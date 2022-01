Con BBVA te damos claves para planificar la compra de nuestra vivienda

Cada lunes en La Linterna vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental y que nos afecta a todos. Te estoy hablando de la salud financiera y lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Hoy, vamos a hablar de la vivienda con Yolanda de la Cruz, responsable de Productos Digitales de BBVA España.

-¿Qué demos tener en cuenta para saber qué casa nos podemos permitir?

R: Antes de solicitas cualquier préstamos debemo conocer cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, cuanto puedo pagar todos los meses por el dinero que me prestan. La regla es muy fácil. La cantidad de dinero mensual que dediquemos a devolver una deuda no puede ser superior al 35% de nuestros ingresos mensuales. Esa es la cantidad que podemos asumir sin poner en peligro nuestra salud finaciera. A esta cantidad hay que añadirle los demás créditos que ya estés pagando, como el crédito para un coche, por ejemplo. Si una persona cobra 1.500 euros mensuales, su capacidad de endeudamiento será de 525 euros mensuales. Pero si esta persona ya está pagando su coche, 200 mensuales, habrá que restarlos. La capacidad financiera será de 325 euros.

-¿Cómo podemos estar tranquilos a la hora de solicitar un crédito?

R: Una deuda, en sí misma, no es buena ni mala. Siempre que nuestro endeudamiento esté dentro de ese 35% es asumible. En muchas ocasiones, cuando queremos conseguir algunos de los objetivos vitales como comprar una casa, no tenemos disponible ese dinero. Por ello, tenemos que pedir un préstamos. Pero con esa compra está aumentando tu valor patromonial. En BBVA queremos acompañar a nuestros clientes y darles esa tranquilidad de la que hablamos. Tomar las mejores decisiones a través de herramientas sencillas. Por ejemplo, BBVA Valora donde acompañamos al cliente en todo el proceso de compra, no sólo para acertar con el precio de la vivienda, sino saber cuánto dinero necesitas para esos gastos.

-¿Qué es lo más indicado para reducir el nivel de endeudamiento?

R: Lo primero, y más importante, es contar con toda la información para tomar las mejores decisiones. Cuánto estoy pagando, a qué tipo de interés, a qué plazo, cuál es mi capacidad de endeudamiento para ver si estoy por encima o por debajo. Si estoy por encima, deberíamos revisar todos nuestros gastos para ver dónde tenemos capacidad de ahorro para amortizar. ¿Y qué prestamos pago? El que tenga el tipo de interés más alto o aquella cuyo préstamo sea el de menor cuantía.

-¿Dónde podemos ver todo esto de una manera fácil?

R: En la APP de BBVA podemos ver de manera agregada todos nuestros préstamos. Cuánto estamos pagando, cuánto me queda para pagarlo, cuáles mi capacidad de endeudamiento de la que hablábamos. En muchos casos, nos ofrecen soluciones de financiación personalizadas, acorde a nuestra capacidad, que no supere nuestro límite. Ayudar, en definitiva, a encontrar esa tranquilidad financiera que tanto buscamos.

