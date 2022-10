El comentario de Ángel Expósito por lo que ha pasado durante las 2 horas que ha caído Whatsapp: "Sé sincera"

Este martes se ha caído la aplicación de mensajería Whatsapp durante unos 120 minutos, alrededor de dos horas que los ciudadanos de todo el mundo se han quedado sin poder enviar mensajes a través de la app de Meta. Es por ello que el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido reflexionar y dejar un comentario durante su monólogo de las 20 horas sobre lo que ha ocurrido durante esas dos horas con una pregunta muy concreta: “Sé sincera”.

Desde las 9 horas de este martes la aplicación ya afectaba a los usuarios a nivel global, dando problemas a la hora de mandar mensajes a los chats grupales. No obstante, con el paso de los minutos, este mismo fallo también se ha visto reflejado en las conversaciones individuales. A las 9:30 el error ya se ha generalizado, hasta el punto de que nadie podía usar la aplicación. Un error que ha persistido hasta las 11 horas y que ha afectado a unas regiones más que a otras en España.

Según se puede ver en un mapa publicado por la web Downdetector, son Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla las zonas donde más usuarios han sufrido esta caída de la aplicación de mensajería.









Expósito, sobre la caída de Whatsapp: “Sé sincera”



Tal ha sido la repercusión y el impacto de la caída de la app de Meta que el director de La Linterna, Ángel Expósito, no ha podido evitar comentar lo que ha ocurrido en nuestro país durantes esas dos horas desde las 9 hasta las 11 y ha lanzado una reflexión. Puedes escucharla en el siguiente audio:

“Whatsapp. Esta mañana se nos ha caído Whatsapp a nivel mundial y no ha sido el Apocalipsis. ¡Qué va! ¡No ha pasado nada!. ¡Seguimos vivos!”, comentaba el comunicador durante el monólogo de este martes a las 20 horas, recién llegado de Letonia. Por ello, mandaba una pregunta a los oyentes: “Sé sincera, ¿cuántas veces has mirado el móvil durante esas dos horas para ver si había vuelto? ¿Cuántas veces te has sentido desnudo, solo en el mundo, aislado durante esos 120 minutillos? Lo dicho. Nos quejamos de vicio”, concluye Expósito sobre el fallo generalizado de la aplicación y cómo se ha sentido una parte de la sociedad.

Cómo ha sobrevivido la calle a la caída de Whatsapp



Pero, más allá de la sensación general o de los bien o mal que psicológicamente nos haya resultado el impacto de la caída de la app, en Mediodía COPE hemos querido acercarnos a la calle para tomar el pulso a la ciudadanía: ¿cómo han vivido estar dos horas sin poder enviar mensajes? El primero de los ejemplos, el de María, ni se ha enterado, la mujer estaba tan ocupada en su trabajo que no sabía lo que había ocurrido. El de María, sin ser un caso único (habrá mucha gente que tampoco se haya enterado) no ha sido lo más habitual.

Lo normal es lo que les ha ocurrido a Marina y Patricia, dos universitarias que primero han reiniciado el móvil, por si era un fallo de su teléfono, han reiniciado la wifi de casa y luego han intentado actualizar la aplicación. "He puesto el móvil en modo avión y al ver que no funcionaba me he ido a Instagram". Marina y Patricia hablan por whatsApp con sus padres, con sus abuelos y sin poder hacerlo se han sentido un poco desubicadas porque ambas reconocían que reciben al día hasta 500 mensajes.

Pero ante la falta de WhatsApp, el ingenio se ha vuelto a hacer presente y hemos utilizado Instagram para comunicarnos o Telegram, Twitter para informarnos y TikTok para divertirnos.