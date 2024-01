La clave para conseguir que los videojuegos sean positivos para tu hijo: Puedes lograr estos cinco beneficios

Si eres padre, más de una vez le habrás dicho a tu hijo que no esté tantas horas jugando con la consola. Muchos adolescentes pasan demasiado tiempo aislados en vez de estar con sus amigos o su familia. Pero a pesar de ello, sí que tienen, a su manera, una vida social. La mayoría de los juegos son online y te permite hablar con personas de cualquier parte del mundo. Y con el tiempo, como explica el youtuber BaityBait, llega la amistad

“Gracias a Fornite pude jugar con compañeros de clase y he podido hacer amigos que, de otra forma, quizá me hubiera quedado cómo el rarito de clase que no habla nunca”. Este youtuber ha contado en su canal los testimonios de varios seguidores que gracias a los videojuegos han podido abrirse a los demás, tanto en la adolescencia como en la etapa adulta.





El mundo del videojuego se convierte para muchos en un espacio seguro donde nadie les juzga y pueden relacionarse sin presiones. El YouTuber leía un testimonio de uno de sus seguidores: “Tengo paraplejia debido a un accidente y no puedo mover la parte inferior de mi cuerpo y no quiero que nadie sienta pena por mí. Aquí los videojuegos me han ayudado mucho a conocer a grandes amigos”.

Los videojuegos como forma de socialización



Sabemos de los peligros de los videojuegos, la dependencia que se genera, pero siendo responsables, pueden ser positivos. La neuropsicóloga, Aurora García Moreno, explica en La Linternacuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental: “Hay una respuesta neuroquímica similar a las personas que tienen conductas adictivas. El juego genera sensación de satisfacción y está asociado con el placer y la recompensa”.

La experta puntualiza que se convierte en un problema cuando “el tiempo dedicado frente a la pantalla es desproporcionado y se tiene dificultad para distinguir la fantasía de la realidad”. Además, los jugadores pueden sentirse identificado con los personajes del juego y desconectar de la realidad llegando al aislamiento social. A pesar de esto, no todo son consecuencias negativas.





Beneficios de los videojuegos

Entre las principales ventajas que pueden aportar los videojuegos, Aurora García Moreno señala “el desarrollo de las habilidades cognitivas, el trabajo en equipo, la mejora de la resolución de problemas, la estimulación de la creatividad”, incluso "el desarrollo de habilidades sociales" en las personas que tienen más dificultad para relacionarse con los demás.

Los juegos también ayudan en casos de depresión o ansiedad. Personas que son incapaces de salir de casa y que, gracias a un juego, salen a la calle. ¿Se podrían utilizar los juegos online para el tratamiento de la depresión?: “Por supuesto y los estamos utilizando como una herramienta terapéutica”, señala Aurora, mientras deja claro que “no se pueden remplazar con los tratamientos farmacológicos”.

También tiene su parte negativa y es la adicción a los videojuegos. El tratamiento es muy similar a cualquier otro tipo de adicción -cuenta la neuropsicóloga-, ya que el apoyo familiar es muy importante. La clave para conseguir que nuestros hijos tengan una relación sana con los videojuegos y obtengan sus beneficios reside en “la comunicación” con los más jóvenes para “evitar la desconexión de la realidad”. “Lo importante es tener un juego responsable y no escapar de la realidad a través del juego”, apunta.