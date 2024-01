Cinco sencillos pasos para evitar contagiarte de gripe A o covid: Hay dos que deberías hacer siempre

Las reuniones familiares y con amigos se han sumado a la llegada del frío y las heladas que ha dado como resultado un gran aumento de casos de gripe A y Covid hasta niveles que empiezan a ser realmente preocupantes.

Aunque el covid sigue en tendencia desde la pandemia de 2020, la gripe A ha vuelto a aparecer para tomar impulso durante este último mes. Se habla ya de 'tripledemia', debido a los tantos casos que se están dando de infecciones respiratorias como la gripe, el covid y el virus respiratorio sincitial, causante de las bronquiolitis.





Por el momento ya son seis las comunidades que han decidido obligar a usar mascarilla en el interior de los centros de salud y hospitales con el fin de frenar los contagios de gripe y de otros virus respiratorios. Se trata de Asturias, Cataluña, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia.

El regreso de las mascarillas

Desde el Ministerio de Sanidad han alertado ya de la extensión de los contagios y las consultas de Atención Primaria llena de estos diagnósticos. Por ese motivo mañana impondrán el uso de mascarilla en centros sanitarios pese a la oposición de la mayoría de las comunidades.

Estos virus invernales están provocando que la tasa de incidencia a estas alturas en toda España esté ya por encima de los mil casos por cada 100 mil habitantes. Si nos centramos en la gripe, la incidencia ha subido hasta un 75%, unas cifras que hablan de las mayores tasas de gripe desde la pandemia. Una de las principales causas está en la poca captación de las campañas de vacunación contra la gripe.





En Madrid la incidencia sigue incrementándose de manera preocupante durante las últimas semanas y ya se sitúa por encima de los mil casos. Isabel Jimeno, médico de Familia del Centro de Salud Isla de Oza, explica en La Linterna que “estamos bajando un poquito” en comparación con la primera semana del año.

En cuanto a las mascarillas, destaca que “hemos aprendido a utilizarlas en la pandemia y es útil, sobre todo para aquellas personas que estén contagiadas, para evitar contagiar a otros, y para los más vulnerables, para evitar contagiarse. Debemos no olvidar las cosas buenas que nos dejó la pandemia”. La médico advierte que existen vacunas para todo tipo de infecciones respiratorias y que son imprescindibles para proteger nuestra salud: “Estamos en esta situación actual gracias a las vacunas, si no las hubiéramos tenido, nuestra situación sería diferente. Quizá no hemos sabido trasmitir que la vacuna no era para evitar el contagio, sino que es para evitar ponerse muy mal, ingresar en el hospital e, incluso, morir”.

Consejos y recomendaciones para evitar contagiarnos

Lamédico de Familia da las cinco recomendaciones indispensables para conseguir reducir al mínimo las posibilidades de coger alguno de estos virus invernales:

"El primer consejo es la vacunación, que es la mejor prevención". "El siguiente es utilizar el lavado de manos que era útil, que es gratis y fácil y lo utilizábamos mucho". "Mucho cuidado con dónde tosemos, tenemos que proteger a las personas que tenemos enfrente, y hacerlo en el codo". "Cuando aparezcan los síntomas, lo primero que tenemos que hacer es ponernos la mascarilla para no contagiar a nuestro entorno". "Hacernos un test en la farmacia para hacernos el diagnóstico y tomar medicación mientras sean síntomas leves. Hay que acudir al médico en aquellos casos en los que aumente la fiebre y en los pacientes con patologías crónicas".

Por su parte, Fernando Hontangas, responsable de Sanidad del sindicato CSIF, considera que esta medida se tendría que haber planteado antes con los consejos de los epidemiólogos. “El uso de mascarilla evitaría el aumento de la curva y el colapso del sistema sanitario”, defiende.

La polémica está ahora con algunas de las propuestas de Sanidad que muchas comunidades rechazan. Por ejemplo, la autobaja laboral que permitiría a los trabajadores justificar una enfermedad leve y así ausentarse durante tres días, sin necesidad de acudir al centro de salud. Se calcula que en estos casos podría costar a la empresa más de dos mil euros por empleado.