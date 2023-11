Caso Vidal Quadras: una psicóloga explica cómo funciona la mente de un sicario

El juez ha puesto en busca y captura a un ciudadano francés, de origen tunecino, que podría haber disparado a Vidal Quadrashace tres semanas. Este sicario, que fue contratado para matar al expresidente del Partido Popular catalán, se dio a la fuga y desde entonces tratan de encontrarlo ¿Qué lleva a un hombre a matar a otro? ¿Cómo funciona su mente? Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, fue uno de los sicarios a las órdenes del narcotraficante Pablo Escobar. Mató a 300 personas y participó en el asesinato de otras 3.000.

Hace unos años estuvo en'La Noche de Adolfo Arjona' y comentaba que "si a mí se me presentaraPablo Escobaren este momento ya no me iría al 100% con él porque descubrí la magia de las redes sociales y descubrí la magia del amor de las personas, si me aparece aquí en este momento, un 60% me iría con él".Volvería a hacerlo por él, por su jefe. Eso sí, se lo pensaría porque con el tiempo se dio cuenta de que había otra vida. Este sicario incluso pide perdón por sus 300 crímenes directos.

Son personas que se mueven por dinero, por lealtad a un grupo y que rara vez sienten remordimiento de lo que hacen. Popeye comenzó a darse cuenta de las consecuencias muchos años después, cuando ya estaba en libertad. "Es increíble como se destruyen las vidas, siento mucha tristeza", decía.

La neuropsicóloga, Aurora García Moreno, explicaba que el perfil psicológico de los sicarios "se caracteriza fundamentalmente por esa mentalidad tan fría, además de estas personas carecen de realizaciones afectivas estables, ninguna persona cercana a ellas podía asimilarlas. Ejecutan tales conductas por dinero, por sentirse reconocidos, se va a hablar con ellos, con poder. Estas personas suelen pertenecer a pandillas violentas, también suelen venir de un nivel socioeconómico básico, la habilidad para manipular a los demás sin sentir esas emociones de que son capaces de matar alguien y no mostrar ninguna de ellas. Son capaces de planear sus ejecuciones de una forma estratégica y sobre todo provienen de familias desestructuradas".

Los factores que influyen para terminar siendo un sicario

La psicóloga señalaba que "va a depender de los factores de cada uno y esas experiencias que hayan podido vivir. Hay estudios que corroboran que algunos nacen con unas deficiencias en ciertas áreas cerebrales que les hacen incapaces de sentir estas emociones. Otros también nacen con un alto grado de agresividad y que se mueven en entornos delictivos. También haber vivido experiencias traumáticas en edades tempranas. Por otro lado, personas que padecen algún tipo de distorsión que afectan a la personalidad, como pueden ser el trastorno disociativo. El consumir sustancias nocivas; la falta de atención familiar, escolar..."

Estas personas son fieles a sus jefes y cumplen sus órdenes aunque les cueste la vida. Una vez desaparece, todo cambia, por ejemplo, Popeye empezó a confesar sus delitos. Pero, "no todos los asesinos son psicópatas y también viceversa, pueden presentar comportamientos antisociales violentos sin serlos". Aunque añadía que "coinciden con características del psicópata"

Es complicado rehabilitar a un sicario

Ante la gran cantidad de asesinatos que puede llegar a acometer un sicario a lo largo de su vida, no siente nada. Esto se debe "por el gran vacío emocional que tienen que les impide el sentimiento de emociones. Son incapaces de ponerse en el lugar de lo que siento el otro", mencionaba Aurora.

Popeye utilizó el tiempo en la cárcel para estudiar y escribir libros. Es bastante complicado rehabilitar a un sicario "porque no perciben que su conducta sea la correcta y no tienen una motivación para cambiarlo. Además, es difícil establecer la relación paciente terapeuta en la consulta porque estas personas no tienen una recompensa inmediata y porque debido a esa impulsividad que les caracteriza no les permite permanecer durante todo el proceso terapéutico. Con lo que se empieza a trabajar es sobre déficits de su personalidad y pensamientos erróneos sobre sí mismos, las demás personas y el mundo".