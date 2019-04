Carmen Calvo se lleva un 'Zas' por hacerle un feo a RTVE con el debate electoral

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En una entrevista en la cadena SER, Calvo hablado sobre la decisión del presidente, Pedro Sánchez, de acudir al debate a cinco de Atresmedia junto a Unidos Podemos, PP, Vox y Ciudadanos.

Antes de analizar las declaraciones de Calvo, Julio César Herrero reflexiona sobre Calvo: “Si el PSOE no gana las elecciones, desde esta sección proponemos un gran pacto de Estado (siempre quise decir esto) para encontrar un hueco a Carmen Calvo en el gobierno, en el que sea y de lo que sea. Pero que garantice que seguirá dando ruedas de prensa y entrevistas. Porque Carmen Calvo es un pozo sin fondo y la garantía de que este programa no prescindirá de esta sección. Tiene sobradas razones para hacerlo… pero ésta no será una”.

Carlvo es, en palabras de Herrero, “la primera en la historia de las campañas electorales en España – que yo recuerde- en desvelar la estrategia electoral del partido que representas el mismo día que comienza la campaña. Mira, las estrategias no se cuentan; se ejecutan”.

“Además de desvelar la estrategia, también estás diciendo – por omisión- que el resto de partidos os importan un carajo. ¿Habías caído en la cuenta? Y que al no ir a televisión española reconoces, por partida doble, que el compromiso con la televisión pública era sólo un postureo” asegura el colaborador de La Linterna.

Así que, por “desvelar la estrategia electoral, por despreciar al resto de partidos y por demostrar que la defensa de TVE solo era una coartada”, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se lleva un … “¡Zas! ¡En toda la boca!”