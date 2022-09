Carlos Herrera revela la intrahistoria de la presencia del Rey Juan Carlos I en el funeral de Isabel II

Esta mañana, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, adelantaba en exclusiva que el Rey Emérito Juan Carlos I y doña Sofía estaban invitados al funeral de Isabel II de Inglaterra. Una información que, posteriormente, negaron rotundamente distintos medios de comunicación. Horas después, la Casa Real confirmaba a COPE que, efectivamente, los Reyes estaban invitados. Esta misma tarde, no obstante, se ha confirmado oficialmente que el Rey don Juan Carlos y doña Sofía, junto a Felipe VI y Letizia, asistirán finalmente al funeral de la Reina de Inglaterra en Londres.

Una información sobre la que Carlos Herrera ha entrado a valorar en 'La Linterna', junto a Ángel Expósito. "Esta mañana a las seis de la mañana me llegaba la información de una fuente bien informada", ha comenzado explicado el comunicador de 'Herrera en COPE'. Al parecer, la Embajada de España había recibido la invitación pero todavía no había habido comunicación con Abu Dabi. "Cuando lo hemos contado, rápidamente se han puesto unos cuantos a negar esa evidencia y ahora mismo se han tenido que recoger todas las tonterías", ha asegurado Herrera después de que la Casa Real haya hecho público que la invitación, efectivamente, había llegado.

"Cuando la comunicación se ha hecho oficial, fuentes bien informadas me dicen que Juan Carlos mostró su interés por ir. Es decir, dando a entender que cuando te invitan a una cosa como esta, hay que decir que sí", ha asegurado el periodista sevillano, dejando así caer que tanto don Juan Carlos I como doña Sofía asistirán a la ceremonia religiosa.

Carlos Herrera ha hablado, además, de la estrecha relación que tenía Juan Carlos I con su prima Lilibeth. "Las fuentes que me han informado esta mañana estaban bien informadas", ha reiterado Herrera.

La pregunta que todo el mundo se hace ahora y que ha hecho Ángel Expósito es qué ocurrirá con el Gobierno. "Felipe no pondrá un solo pero a que su padre vaya, ¿pero el Gobierno sí?", se ha preguntado el director de 'La Linterna'. Seguidamente, Herrera ha recordado los mensajes de algunos ministros del Ejecutivo, alegando que la representación "sería máxima", dejando leer entre líneas que Sánchez "se quisiera colar de por medio". ¿Qué ocurrirá ahora? "Con la presencia de Juan Carlos no va a tener esa tentación Sánchez", ha asegurado muy rotundo Carlos Herrera. "El Gobierno sí que de alguna manera habría manifestado su reticencia a que Juan Carlos saliese de Abu Dabi pero va a salir porque es lo debido ante una situación como esta y un familiar tan cercano como la prima Lilith", ha concluido.

Zarzuela ya confirmó esta mañana, después de la exclusiva de Carlos Herrera en 'Herrera en COPE', que los Reyes habían aceptado la invitación y posteriormente había precisado que Don Juan Carlos y Doña Sofía han comunicado a la Casa del Rey "su intención de atender la invitación cursada".

La Casa del Rey recibió este domingo vía la Embajada española en Londres la invitación cursada a través del Foreign Office para Felipe VI y la reina Letizia, así como para Don Juan Carlos y Doña Sofía.

"Lo del Reino Unido, pues esto va a durar más que una boda gitana, porque el funeral es el día 19, de aquí al 19 hay constantes actos. La pregunta es: ¿ha cursado las debidas invitaciones la familia real británica a través de la embajada española? Algunas informaciones dicen que efectivamente sí y que se habría cursado una invitación para Juan Carlos I, que iría al funeral siempre que no le indicaran lo contrario desde Palacio de la Zarzuela o del gobierno.

¿Cómo no va a querer ir, a despedir a una prima, Lilibeth, con la que se sentía muy unido? Por otra parte, dice Zarzuela que aún no saben o no han recibido informaciones al respecto de la embajada española, pero parece ser que a la embajada española habría llegado una invitación para todos, incluido Juan Carlos. La Reina Sofía, que también es prima de la reina Isabel de Inglaterra por otra rama, pues por el príncipe Philip, Felipe de Edimburgo, que era griego, danés y por ahí están emparentados, pues posiblemente, ¿iría o no iría? ¿Se colaría Sánchez en el protocolo para chupar cámara, que es capaz de eso y de más? Pues ya veríamos".