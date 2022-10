Carles Feixa, catedrático de Antropología: "No existe inversión social para que los pandilleros se reinserten"

Los dos últimos asesinatos en la Comunidad de Madrid han vuelto a despertar la preocupación por las bandas latinas. La primera muerte, es la de un joven de 19 años de origen venezolano en Alcorcón. Una pelea a las puertas de una discoteca terminó con un disparo en la cabeza de la víctima. La segunda, es la de un hombre dominicano de 21 años en Fuenlabrada. También murió después de un tiroteo.

Carles Feixa es catedrático de Antropología Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y lleva años investigando el comportamiento de las bandas criminales. Insiste en la importancia de definir el concepto de pandillero, “todos tenemos prejuicios y tomamos la parte por el todo. Cuando 1 de cada 3 profesores de la Comunidad de Madrid reconocen tener un pandillero en su clase, hay que analizar si se mueven por los estereotipos o por el miedo”.

Feixa defiende que el delito debe perseguirse pero que en estos casos, siempre existe la presunción de culpabilidad. Al final, dice el investigador, pagan justos por pecadores. “Llevamos quince años de mano dura, sobre todo en Madrid -donde más bandas se concentran- pero está demostrado que no está solucionando el problema”.

La solución es la educación

El profesor dirige el proyecto TRANSGAN de la Pompeu Fabra en el que estudian qué medidas se toman en doce ciudades de Europa y América Latina para luchar contra las bandas. La idea, es comparar las distintas metodologías para encontrar la fórmula perfecta. Aún así, Feixa reconoce que el problema no se va a solucionar “de la noche a la mañana. Las bandas llevan un siglo actuando”. Y el profesor insiste, “cuanto más mano dura se usa, más endémico se vuelve el problema. El ejemplo, está en Estados Unidos y en El Salvador”.

“Tienen que participar todos los agentes, incluida la policía, pero también los demás. El mundo educativo, los investigadores, y los mediadores”. Defiende que en los dos últimos asesinatos de Madrid, solo ha intervenido la policía, cuando lo fundamental, es que haya intento de mediación.

Para Feixa, la reinserción es fundamental y sencilla. “Al final”, dice, “son adolescentes con toda la vida por delante”. El problema es que existe un fallo en la transición del sistema educativo al sistema laboral. “Todo este sector de juventud subalterna, de origen migrante, que no completan sus estudios y se encuentran en la calle sin poder acceder a un itinerario profesional, son caldo de cultivo para una organización criminal”. Pero, dice Feixa, no hay inversión social para que tengan una alternativa a la delincuencia. “La clave está en enseñarles que hay otras formas de solucionar sus conflictos, otras formas que no conlleven armas de fuego o armas blancas”.