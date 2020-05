Ana, Mery o Carlos, tres ejemplos de la ayuda desinteresada de Cáritas

El coronavirus ha provocado despidos, ERTEs... mucha gente se ha visto obligada a cerrar su negocio y no sabe cuánto tiempo podrá aguantar. Para muchas familias un par de meses sin ingresos es un drama. No entra dinero pero hay que pagar hipoteca o alquiler, la comida, las facturas de la luz, del gas o teléfono. Esta mañana nos hemos ido a la calle. Hemos vuelto a sacar el micro del estudio para contarte la realidad. Para contarte lo que está pasando .El caso es que para conocer la realidad hay que poner nombres a las cifras y a los datos del paro. Nos hemos acercado hasta el Barrio de Batán en Madrid. Se trata de un barrio obrero, donde gran parte de los vecinos son inmigrantes, con una población mayor. Allí, en la Parroquia de Nuestra Señora del rosario, Cáritas ayuda a gente como Ana. No ha podido arreglar los papeles del paro, no tiene ingresos y tres meses sin cobrar la ha hecho acudir a Cáritas para conseguir un tuppers de comida para ella y para su hijo. Sólo tiene palabras de agradecimiento. Junto a Ana está Mery. Rondará los 55 años. En la mano llevaba una bolsa para recoger los tuppers de comida. Tiene nacionalidad española pero es de origen latinoamericano. En el mes de febrero le dieron la incapacidad. No puede trabajar y en marzo le sorprendió la pandemia. No es la primera vez que se ve obligada a acudir a Cáritas. Para ella es un salvavidas

Cuando llegamos a la parroquia ya hay gente haciendo cola para recoger la comida.. Se entregan a la 1 de la tarde pero desde las 12 se van acercando. Es increíble el trabajo que hace Cáritas en este barrio. Juan es uno de los responsables. Cada mañana acude a la Escuela de Hostelería de Madrid. Allí gracias a un proyecto en el que colaboran la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid puede recoger las raciones de comida.

El reparto de los menús cumple todos los requisitos de seguridad. Se guarda la distancia entre la gente. Entran por un lado y salen por otro para evitar cruzarse y todo el que acude está registrado en una lista. El tupper que Ana o Mery se han llevado hoy y que les ha entregado Cáritas sale del trabajo de los alumnos y profes de la Escuela de Hostelería de Madrid. Allí te voy a llevamos.