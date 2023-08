Camino a la final de la Selección Española: "No son referentes solo para las niñas, también para los niños"

Inés de Pablo, de Bilbao, era una gran apasionada al futbol, y aunque también jugaba a otros deportes, como el tenis, lo que más le gustaba era jugar con sus amigas futbol. Cuando Inés tenía 23 años le detectaron un cáncer raro que no tenía respuesta a la quimioterapia. Desgraciadamente, unos meses después de detectárselo, Inés falleció. Sus amigas no querían que el recuerdo de la joven cayese en el olvido por lo que desde entonces organizan el torneo de fútbol Inés de Pablo, en el que recaudan fondos contra tipos raros de cáncer. Ella había querido jugar al futbol siempre, pero en colegio no la dejaban, y no fue hasta llegar a la universidad, en Navarra, cuando se apuntó al equipo, donde conoció a sus amigas.

Ahora, todas las amigas de Inés de aquel equipo, 15 en total, se juntan para ver los partidos de la Selección Española. Una de las amigas de Inés es Victoria, que asegura que para las niñas “tener referencias femeninas es muy importante, cuando preguntaban a Alexia Putellas por sus referentes decía solo nombres de chicos, pero ahora las niñas van a tener a futbolistas como Athenea del Castillo, Salma Paralluelo o la propia Alexia como modelos a seguir”.





"Todas están pensando en ese objetivo que comparten"

En Australia, muy cerca de la Selección, está la enviada especial de deportes COPE, Andrea Peláez. Ve al equipo “muy bien, muy animado, muy concentrado y muy unido”. Según nuestra compañera, “todas las jugadoras están pensando en este objetivo que comparten”. En el fútbol femenino aún se tiene mucho más contacto con las jugadoras, como pasaba hace años con el fútbol masculino, de hecho, ha relatado que “después de la semifinal, en la zona mixta nos abrazábamos con las futbolistas”, y ha subrayado que “hay un ambiente muy familiar, aunque es cierto que cada vez menos por como está creciendo”.

La enviada especial de COPE cree que este hito de las futbolistas de nuestra Selección va a ser un gran empujón de cara al inicio de La Liga F, aunque opina que realmente “el mundial del cambio fue el de Francia”, pero añade que “este tiene algo más de nombre y la capacidad del estadio de la final es de 83.000 personas, algo que va a ver el mundo entero”.





Amanda Sampedro, una referente para las más jóvenes

Una de las futbolistas de esta Selección es Salma Paralluelo, una jugadora fundamental para el equipo, que marcó los goles que consiguieron el pase en cuartos, y el que inició el marcador en semifinales. Con 20 años ha sido campeona del mundo sub17 y sub20. Su juventud ha permitido a Salma crecer con referentes como Amanda Sampedro, leyenda de la Selección Española que ahora juega en el Sevilla, y que ha contado en 'La Linterna' que lo que está pasando en el Mundial “es una pasada”.

Sobre su trayectoria, Amanda ha explicado que “cuando no creen en ti hay que seguir trabajando y luchar por tus sueños”. Sampedro también ha explicado que cuando era pequeña sus referentes eran "los jugadores del Atleti" y, ha expresado que cuando subió con 15 años al primer equipo se empezó a fijar en las jugadoras del que entonces era el mejor equipo, el Rayo Vallecano: “Cuando subí ya me fije en jugadoras como Sonia Bermúdez o Vero Boquete, con las que luego tuve la suerte de poder jugar con ellas”.





Son referentes para todo el país

Amanda Sampedro cree que esta selección no tiene que ser referente solo para las chicas: “Igual que hay niñas que tienen referentes masculinos, los chicos también pueden tener referentes masculinos. Que tu inspiración sea un hombre o una mujer es lo de menos”. Por otro lado, la leyenda de la selección opina que “el camino que están abriendo estas futbolistas es muy importante porque también se va a valorar mucho más nuestra liga y las grandes jugadoras van a querer venir a jugar a España”.

María, la madre de la delantera del Real Madrid y de la selección Esther González, también ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna', y ha contado que no ha podido estar en Australia porque la hermana de la delantera está a punto de salir de cuentas, por lo que la futbolista podría convertirse este fin de semana no solo en campeona del mundo, sino también en tía, algo en lo que confía la madre, quien también ha asegurado que será 'Estherminator' la que decante el marcador a favor de España el próximo domingo y que ha terminado su intervención con un emotivo “¡a ganar!”.