Calvo y Montero se llevan un 'zas' por intentar sortear un dictamen de la abogacía de Estado

Hoy tenemos dos por uno. A la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

Las Comunidades Autónomas empiezan a no tener dinero para sus cosas, que son la mayoría. Dice el Gobierno que no está pagando los adelantos a cuenta por estar en funciones y no haber un presupuesto en vigor. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantenía que eso era lo que había recomendado un informe de la Abogacía del Estado. La oposición pidió el informe y resulta que no existía. Bueno, o igual sí.

Ya lo ven. Hay informes verbales e informes escritos. Que es que la oposición está a la que salta. Pero la Ministra ha añadido algo esperanzador.

La Abogacía del Estado dice que no se puede pero ella va a buscar ‘resquicios’ para que sí se pueda. Una luchadora. Porque en realidad, la culpa de todo esto es de todos, menos del PSOE.

¿Ven que fácil? Si quieren cobrar, que se abstengan. No es un chantaje; es una condición. Que es que lo quieren todo.

Así que, por asegurar que el gobierno intentará sortear un dictamen de la abogacía del Estado y por culpar a la oposición de que las comunidades no reciban dinero por no haberse abstenido en la investidura, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se llevan un 'zas en toda la boca'.