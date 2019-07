Borja afrontará la condena en solitario

Seguro que en las últimas horas has oído hablar de la historia de Borja. Los primeros en contarla fueron nuestros compañeros de El Mundo. Borja es un joven malagueño, condenado esta semana a dos años de cárcel y a 180.000 euros por matar, accidentalmente, tras un forcejeo, a un ladrón. Ocurrió hace cuatro años mientras intentaba ayudar a María Jesús, una mujer que se dirigía a su trabajo cuando le quisieron robar el bolso.

Han sido muchos los apoyos que ha recibido Borja en las últimas horas. Tras conocerse la pena de prisión y la indemnización que tiene que pagar el joven, la gente no ha dudado en ofrecer dinero para hacer frente a esa cantidad que se le pide.

Pero su abogado Alfredo Herrera Rueda, en declaraciones a EFE ha anunciado que su cliente agradece ese apoyo, pero que no va a aceptarlo y afrontará la sentencia en solitario. Y no lo va a aceptar por un motivo: porque Borja no quiere que se saquen conclusiones equivocadas. No quiere que se haga de su caso una bandera.

Así que, Borja, a través de su abogado ha ofrecido una alternativa al Juzgado para hacer frente al pago: dividirlo poco a poco, en 250 euros mensuales, que es una cantidad a la que sí podría hacer frente. Este chico ya ha dado parte del dinero. En concreto, 6.000 euros. Pero si el juez determina que la cantidad es insuficiente y decreta su ingreso en prisión deberá entrar de inmediato. Porque la sentencia es firme.

Recordemos que el agresor, que murió dos días después tras los golpes recibidos, tenía antecedentes de alcoholismo y drogadicción y estaba en busca y captura. Borja había corrido al auxilio de María Jesús y el forcejeo tuvo el desenlace que ya conocemos. Aún así, con la situación que está viviendo Borja, ha dicho que si fuera necesario, volvería a ayudar a María Jesús.