La bonita historia de Ignacio

Uno de nuestros protagonistas del día se llama Ignacio. Ignacio es un niño chileno de 10 años al que le hicieron un regalo. Le compraron el álbum de cromos de la Copa América 2019. Imagínate, él estaba muy feliz porque le encanta el fútbol. Así que, con su álbum de cromos en la mano, le pidió a su madre si le podía comprar los cromos que necesitaba para completar sus páginas.

Su madre le dijo que no podían, que la familia tenía otros gastos y que no podían gastar el dinero en comprar esos cromos. Y el niño, lejos de enfadarse, decidió irse a su cuarto para dibujar él mismo esos cromos. Si su mamá no podía comprarlos, no pasaba nada. Él los iba a tener igual.

La madre, sorprendida por la reacción del niño decidió compartir esta historia a través de Twitter, junto a uno de los dibujos en el que se podía reconocer al futbolista del Barcelona, Arturo Vidal. Su tuit causó tanto revuelo...que se convirtió en viral y el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, junto a Panini, decidió regalar a Ignacio todos los cromos. Además, el pequeño tuvo la oportunidad de fotografiarse con una gran réplica de la Copa América 2015.

El futbolista Arturo Vidal, refiriéndose a Ignacio, le ha agradecido al niño en Twitter el dibujo y esperan que puedan conocerse pronto porque, como ha dicho Vidal en Twitter, “los sueños sí se cumplen”.

También cientos de usuarios, emocionados por la historia le ofrecieron a la madre de Ignacio todo tipo de detalles: desde camisetas, pasando por cromos o álbumes completos. Este pequeño es el claro ejemplo de humildad y de saber adaptarse a circunstancias difíciles. Su madre le dijo que no iba a poder comprarle los cromos que él tanto quería y al final, ha conseguido eso y más. Gracias a su humildad.