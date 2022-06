Ayuso, en 'La Linterna': "Estoy tranquila. Siempre lo he estado, pero me alivia"

La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante "la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales". Díaz Ayuso ha pasado por los micrófonos de 'La Linterna' para reflexionar sobre esta noticia. "Es como quien tiene un accidente y le indemnizan. Por un lado, estoy tranquila. Siempre lo he estado pero te alivia. Todas las causas archivadas. He sentido hoy de todo".

Además, añadía que "a ratos te indigna. Pensar que esto lo han promovido desde Más Madrid, Podemos y el PSOE". La presidenta madrileña ha indicado también que "esto es una situación que empezó por septiembre del año pasado y que explotó en febrero. Fue el 'momentazo' periodístico de meses y, durante muchos meses, algo que se venía cocinando desde dentro de mi casa".

Díaz Ayuso ha asegurado que "no llegas a entenderlo y asumirlo, el intentar conducir esta situación mientras tienes una responsabilidad de Gobierno es duro". Nadie le ha pedido disculpas. Sobre la actitud de Núñez Feijóo ante esta noticia, afirma que ha sido "digno de reconocer. Nada más llegar a la presidencia del Partido Popular me demostró absoluta confianza. No me he podido sentir más respaldada por lo que ha hecho. Ha encauzado la casa y ha dado un paso adelante para el partido en Madrid".

"No he tenido nada que ver con este contrato ni con ninguno. El decreto del fiscal es tajante y clarísimo. Yo me enteré por la anterior dirección de mi partido un año y medio más tarde", finaliza su intervención la líder madrileña en 'La Linterna'.