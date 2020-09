El augurio de Expósito sobre los Presupuestos: "Apuesto la fortuna que me reste después de pagar el IRPF..."

Ángel Expósito ha reflexionado en su monólogo inicial de este miércoles en 'La Linterna' sobre uno de los temas del día: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado dentro del propio Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos.

Los sonidos del día al respecto los han protagonizado el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Expósito ha escuchado a las dos partes para dar su opinión al respecto.

Las palabras de Iglesias y Montero sobre los Presupuestos

“A mí me gustaría que los Presupuestos Generales incluyeran algunas revisiones de la fiscalidad en España para adecuarlas a la realidad europea en un sentido de mayor progresividad”, ha comentado Iglesias en una entrevista para La Sexta. “Qué manera más eufemística de decir 'Subir impuestos”, ha apostillado Expósito tras escuchar esta sentencia.

Aún se ha mostrado más crítico con Montero, tras un párrafo “para el mármol” y que “puede herir tu sensibilidad”: “Yo sería cauta a la hora de hacer ningún tipo de afirmación. Prefiero trabajar, prefiero seguir hablando con ellos. Lo que sí hay que constatar es que el momento económico que teníamos en el mes de enero evidentemente no se parece a este momento económico. Eso obliga a tener que adaptarnos a estas circunstancias en todas las facetas del entorno financiero”.

“Qué, ¿a qué mola? ¡Es impresionante! Tú, autónomo, pensando en el tercer trimestre del IVA o en el segundo plazo del IRPF. Tú, 'parada', rogando que te prolonguen el ERTE. Y, en el peor de los casos, que te lo paguen como prometieron. Y mientras tanto, la ministra de Hacienda diciendo cosas incomprensibles y el vicepresidente del Gobierno chuleándose en tu cara y con tu dinero, que es peor”, ha aseverado Expósito a continuación.

El augurio de Expósito

Después, ha tocado oír a Pablo Casado tras su reunión con el presidente Pedro Sánchez. “No se han hecho los deberes. No hay techo de gasto aprobado. No hay senda de déficit. No hay plan de reformas. Por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. Tampoco me han aclarado cuáles van a ser los plazos o si sí que van en tiempo. Ni ellos mismos han empezado a redactar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es lo primero que hay que hacer”, ha declarado el líder de la oposición.

Ante este momento protagonizado por el máximo exponente del PP, Expósito no ha podido mostrarse más rotundo. “Apuesto la enorme fortuna que me reste después de pagar el IRPF de noviembre, apuesto, a que hay Presupuestos. Y que el pacto es con Podemos y con Ciudadanos, claro”, ha sentenciado el presentador de 'La Linterna'.

Ángel Expósito enciende cada día La Linterna de 19 a 23.30 horas. A lo largo de esas cuatro horas y media de radio Expósito te cuenta lo que está pasando, te explica por qué está ocurriendo y te da las principales claves para entenderlo. La Linterna es la suma de la información, el análisis y la opinión.

Todas las semanas Sonsoles Ónega, Carmen Guaita, Mayte Alcaraz, María Jesús Cañizares y Yolanda Gómez ponen su firma En Femenino Singular. La información confidencial lleva el nombre de Antonio Arraez, Carmen Torres, Alejandro Requeijo y Pilar García de la Granja. Y el Tiempo de Análisis cuenta con la firma de Jorge Bustos, Ignacio Camacho, Carmelo Encinas, Fernando Jáuregui, Paco Robles y Nicolás Redondo entre otros. Julio César Herrero es el encargado de hacernos pensar cada noche planteando su Tema Libre.

Cada día en torno a las 9 de la noche analizamos en profundidad aquellos temas que te interesan, te afectan y te preocupan. Además, La Linterna y Ángel Expósito tienen la vocación de estar siempre en el lugar de la noticia, contarte lo que está pasando desde dónde están ocurriendo los hechos relevantes. A lo largo de los últimos años hemos hecho programas en directo como Siria, Irak la frontera entre Colombia y Venezuela, Mali, el Mediterráneo Central, Camerún, Chad, Francia, Reino Unido, Cuba o Estados Unidos Estados. En todos estos lugares nuestra intención siempre ha sido la misma: mostrar a nuestros oyentes de radio diferentes realidades directamente conectadas con España en un mundo globalizado y contarte en primera persona lo que está pasando y por qué está sucediendo.

En La Linterna tratamos de explicarte cómo afecta a tu bolsillo las grandes y pequeñas decisiones del mundo económico. Para ello contamos con nuestros profesores Fernando Fernández del IE Business School y María Jesús Pérez, Jefa de Economía de ABC.

Pablo Muñoz y Cruz Morcillo nos acercan la crónica de sucesos, la salud lleva el nombre de Esteban Pérez Almeida, la Ciencia el de Jorge Alcalde, la Educación es cosa de los profesores Fernando Vílches y Carmen Guaita, la historia tiene la firma de Emilio Sáenz Francés, los estrenos de cine vienen de la mano de Jerónimo José Martín y la música la pone Belén Montes con sus Tiempos Modernos.

Cada noche de 19 a 23.30 horas La Linterna se centra en aquello que te interesa.