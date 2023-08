El enfado de un oyente de La Linterna tras oír hablar de ola de calor en Madrid en verano: "Buenas tardes..."

Ya entrados en el mes de agosto, los meteorólogos ya no avisan de subidas extremas de temperaturas, sino todo lo contrario, lo raro comienza a ser la bajada del mercurio. Los termómetros se mantienen altos y lo normal es hablar con cada vez más frecuencia de 'olas de calor'. Pero, parece, en los medios de comunicación se habla más de unas ciudades que otras, o al menos eso debe pensar un oyente de La Linterna, que mandaba un audio desmontando la 'ola de calor' de Madrid en menos de un minuto.

Un fragmento sonoro que rescataba el comunicador de COPE, Jon Uriarte que, a través de la sección 'He visto luz', explicaba las conversaciones alternativas a las que podemos echar mano para no estar hablando siempre de calor. Así lo explicaba el subdirector del programa, Ruben Corral: “Siempre me niego a hablar del calor, pero al final, acabo cediendo. No hay forma de esquivar la sorpresa que nos produce la climatología, todos los años es igual. Por eso, COPE te ayuda a buscar otro tipo de conversaciones. Para ello tengo a Jon Uriarte que ya hablaba del calor cuando se separaron los continentes”.





El audio enfurecido de un oyente por la 'ola de calor'



Así, el colaborador de La Linterna explicaba que, como opción, “si la gente se pone pesada y no para de hablar del calor amenázalos con el señor cabreado”. Pero, ¿quién es el “señor cabreado”?. “Nos referimos a ese oyente nuestro que corta el tema del calor en un minuto”. Así, sonaba un audio sin desperdicio alguno del que, avisaba el periodista vasco, “ha quitado las palabrotas”. No te pierdas el alegato del oyente del programa en el siguiente audio:

Audio









“He quitado las palabrotas porque el hombre se iba arriba cabreado porque en su pueblo hace más calor que en ningún sitio y sólo se habla del calor que hace en la capital”, explicaba Uriarte, a lo que respondía Corral con un escueto: “Mejor”.





El momento de Juan Ballesteros con el calor en TVE



Sobre los medios, precisamente, ha querido subrayar Uriarte que “no hay manera de evitar que medios y ciudadanía en general hablemos del monotema, que es el calor, porque llega un momento que dices “hay que hablar de ellos”. Así, ambos comunicadores proponían que hay que cambiar la forma de empezar los telediarios, como decía Juan Ballesteros, compañero de TVE.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









En ese momento sonaba el icónico momento del periodista de Televisión Española, en el que anunciaba con ironía una racha de calor en Toledo en pleno mes de julio: "No les voy a aburrir con recomendaciones por el calor, ya tienen bastantes con la pandemia". "Hay una que dice que a estas horas centrales del día no estemos al sol, que es lo que estoy haciendo ahora. Así que si te parece, Manu, despedimos la conexión con los compañeros de Torrespaña que probablemente tengan cosas más interesantes que contar", concluía Ballesteros con sarcasmo. “Maravilloso, es de hace dos años, pero nos sirve para cualquier verano, tiene toda la razón del mundo. Imagínate la cara de los compañeros de Torrespaña cuando vieran la crónica”, comentaba Uriarte.