El ataque en Torrejón de Ardoz en 1985 que inició el terror yihadista en España hasta llegar al 11M

18 personas fallecieron en el atentado en el restaurante El Descanso en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, el 12 de abril de 1985. Aquella noche a España le despertó un nuevo tipo de terrorismo promovido por el gobierno de Irán. No se sospechaba que el 11 de marzo de 2004 España sufriría el ataque más letal de Europa con 193 personas asesinadas.

Un total de 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, han sido asesinados en España o en el extranjero por el terrorismo yihadista a lo largo de cuatro décadas. El libro 'Las víctimas de la Yihad. Españoles asesinados en atentados terroristas' recuerda a esas personas cuando están a punto de cumplirse 10 años de los ataques terroristas en cuatro trenes de cercanías de Madrid.

Monumento en la Estación de Atocha a las víctimas de los atentados del 11M / EFE









Chelo Aparicio, una de las dos autoras de la novela, explica en La Linterna por qué hay riesgo de olvido de los nombres de estas personas asesinadas: “En el caso de ETA era un terrorismo que señala, perseguía, asesinaba e incluso borraba la dignidad de esa persona. En este caso, como los yihadistas quieren cambiar la sociedad en conjunto, son víctimas anónimas, somos todos, cualquiera que esté en el Bataclán, en una iglesia o un tren”, explica a Expósito. “Tiene esa diferencia, hay un anonimato mayor, no son víctimas señaladas”.





El ataque en Torrejón de Ardoz en 1985



TVE informaba en 1985 del atentado en el restaurante El Descanso de Torrejón de Ardoz. Era el 12 de abril y la Yihad Islámica asumió la autoría. 18 personas perdieron la vida, 85 resultaron heridas. Sin embargo, sólo 40 están oficialmente reconocidas. Judicialmente no fue esclarecido; no se celebró juicio, y por tanto no hay sentencia, ni culpables. Para Aparicio, todo comenzó aquella noche: “Probablemente sí, porque hay casos aislados de terrorismo que no se considera yihadista, no se contabilizaron de la misma manera”.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquella noche tiene una simbología muy grande, según aclara la autora de la novela, de lo que sería el devenir de los atentados yihadistas contra españoles o ciudadanos que estaban en España. “El que no hubiera sentencia, que no hubiera una sanción o aclaración de aquella tragedia ha condicionado la actitud de los españoles respecto a ese terrorismo. Y, sobre todo, de esas víctimas que no fueron debidamente atendidas por esa confusión”, concluye.





El recuerdo a las víctimas



En los 90 el yihadismo golpeó el norte de África en atentados como el ocurrido en el Hotel Atlas Asni, donde los terroristas fueron a por los turistas: murieron dos españoles. Los atentados en Casablanca que provocaron 34 muertos entre ciudadanos marroquíes, españoles, italianos y franceses o en 1994, en Argel fueron asesinadas a tiros dos religiosas.









En 2006, en el interior del Líbano, un atentado causa la muerte de más españoles. Mientras, el yihadismo empezaba a gestarse como movimiento islamista con la fundación de Al Qaeda, que terminó con el atentado del 11 de septiembre de 2001 en NY y Washington.

“Hay una parte que es la supervivencia humana y la negación del riesgo”, comenta la periodista que confirma que España está en “negación” del peligro a día de hoy. “Es un error, pero creo que en el subconsciente todos hemos vivido la amenaza real y aceptamos las medidas de seguridad, por incómodas que sean. Se trata de que no olvidemos tantas cosas, no sólo el 11M, si no también Afganistán, las religiosas de Argelia o el Bataclán”.









Por qué Al-Qaeda eligió España como foco para la matanza



La periodista asegura que hay varios motivos que llevaron a que España fuese objetivo de los ataques en Atocha. “Hay que tener en cuenta que unos meses antes hubo una redada importante en España porque, a pesar de que no había medios de investigación con el tema del terrorismo yihadista, se dio una macro operación importante de detenidos vinculados a Al Qaeda y el 11S”. Para Aparicio eso se tiene en cuenta, “más unos rastros que hubo en Bruselas sobre el 11M, el papel de Osama Bin Laden... Lo que sí ocurrió fue un traumatismo de tal calibre que se rompió el país y de esos efectos tan demoledores algo nos queda hoy”.