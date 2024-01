Así puede afectar a la radio este hallazgo científico descubierto en el núcleo interno de la Tierra

Un equipo de la Universidad de Wuhan, China, acaba de desvelar un dato sobre el núcleo interno de la Tierra y esto va a cambiar la forma en que entendemos nuestro planeta. Según el último estudio de la revista “Nature Communications”, el núcleo interno no es tan estático como pensábamos, se mueve cada 8,5 años. Esto no es solo una curiosidad científica, también tiene implicaciones concretas para nosotros en la superficie.

Manuel Regueiro, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, lo explicaba en 'La Linterna' con un ejemplo "imagínate que tienes un globo de plástico lleno de agua y en el centro tiene una bola de piedra y tú la haces girar, el movimiento y alrededor con una masa de agua, produce oscilaciones".

¿Qué nos revela este descubrimiento? El divulgador científico de “La Linterna”, Jorge Alcalde, explicaba que "es un gran misterio porque si pensamos que la Tierra tiene un núcleo interno, sólido de hierro y níquel, que está rodeado de un núcleo externo y un manto líquido que giran a velocidades diferentes, nos podemos hacer una idea de lo que está sucediendo realmente".

El núcleo interno de la Tierra todavía es un gran misterio porque no se puede acceder hasta ahí todavía, pero es fundamental porque "gracias a él tenemos un campo magnético que nos protege de la radiación solar y lo que ahora se ha descubierto es que ese núcleo no gira con un eje igual al resto de la Tierra, sino que se bambolea y ese bamboleo está produciendo cambios en la posición de los polos y duración de los días que cada 8,5 años es un poco diferente al resto del ciclo".

Así han hecho este descubrimiento los científicos

Lo curioso es que no han necesitado sumergirse en las profundidades de la Tierra. Observaron pequeñas variaciones en la duración del día y el movimiento de los polos. De esta forma, han revelado que el núcleo interno solo se inclina 0,17 grados respecto al manto. Lo han conseguido de muchas maneras, "primero viendo efectivamente donde se sitúan los polos magnéticos de la Tierra, que no son los polos geográficos, el lugar por el que el eje de la Tierra pasa en el norte y el sur, como si pinchamos la tierra con un palo, como si fuera una manzana pinchada por un palo, sale por arriba y por abajo el palo es el eje geográfico el polo geográfico", decía Jorge.

Audio

Por otro lado, "el polo magnético, los lugares donde están el polo positivo y negativo de la pila, para entendernos, varía con el tiempo y esa variación se puede medir como mediciones magnéticas. Eso les ha servido a los científicos para descubrir que efectivamente hay un bamboleo del núcleo terrestre y también se puede estudiar de manera indirecta a través de las ondas sísmicas cuando hay un terremoto, por ejemplo, el que acaba de haber en Japón, las ondas sísmicas atraviesan la tierra de lado a lado y ya van cargadas de información o detector al otro lado de la Tierra puede averiguar cosas de cómo está formada La Tierra por dentro".

"También se han utilizado en el pasado las ondas de choque producidas por las pruebas nucleares que también generan estas ondas sísmicas que permiten ser transmitidas por toda la tierra y van cargadas de información de algo que no podemos ver en directo porque nunca hemos llegado tan abajo".

Este hallazgo puede influir mucho en la interpretación de eventos geológicos pasados y en la predicción de futuros fenómenos geodinámicos. Jorge decía que "va a influir mucho en el conocimiento de cuál es la relación entre esa bolita sólida que tenemos dentro y el manto líquido de materiales fluidos. En función de que estos materiales sean más caliente o fríos, ascienden o descienden y está clarísimo que en esas corrientes tiene que haber muchos secretos de cómo funciona la Tierra y este conocimiento nos puede acercar un poquito más a entenderlo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Un gran reto por delante para los científicos

Los científicos no lo tienen nada fácil. "Tenemos un reto porque, al final, sabemos mucho más de planetas que están a millones de kilómetros o años luz de la tierra que del núcleo interior. De hecho, no sabemos nada, prácticamente del manto, porque el sondeo más profundo es de 15 kilómetros y no olvidemos que la corteza terrestre de aquí debajo de Madrid tiene 35", explicaba Manuel Regueiro.

En términos prácticos, la importancia de este descubrimiento se asocia con el "conocimiento del campo magnético de la Tierra, tiene muchas implicaciones para saber cómo nos afecta las radiaciones del sol, para saber cómo pueden producirse en el futuro tormentas solares que afecten o no a las comunicaciones en la Tierra. Pueden hacer que de repente deje de funcionar la radio o algunos satélites. El funcionamiento de sistemas de navegación como los GPS también está muy unido a conceptos como la fuera de gravedad o el campo magnético".