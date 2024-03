La apuesta de Iberia para unir Latinoamérica con España: “Convertir Madrid en la puerta de conexión"

El equipo de 'La Linterna' se ha desplzado hasta Ciudad de México, donde han presentado el programa en un lugar especial: el Espacio Iberia de México. Es la prueba palpable de que Iberia sigue apostando por México e hispanoamérica. Hasta México DF hay 21 vuelos semanales y todos van llenos.

Juan Cierco, el director corporativo de Iberia, explicaba en 'La Linterna' que a diferencia de otros Espacios Iberia, como el de Madrid o Colombia, donde fue la primera vez que un espacio como este abría sus puertas, el de México es el aterrizaje simbólico en el país.

“La idea inicial fue después de la pandemia, no habíamos volado durante dos años. El 98% de nuestros aviones quedaron en tierra, pero habíamos seguido haciendo cosas y trabajando y queríamos aterrizar, simbólicamente lo decimos, un avión en el centro de la ciudad. Y empezamos a ver que la gente volvía a recuperar las ganas de volar, perdía el miedo a volar, veía como habíamos mejorado nuestras cabinas, como habíamos mejorado nuestra propuesta a bordo, etc. La verdad es que fue un éxito que nos obligó o nos empujó y nos animó a llevarlo a Bogotá”.

“Es la ciudad que más diarios tiene junto a Bogotá”

Sobre el motivo de centrarse ahora en México, Juan decía que se trata de “la ciudad que más vuelos diarios tiene junto a Bogotá, tres diarios. A México volamos diariamente más que a Nueva York, a Miami, Santiago y Chile o São Paulo y se está demostrando que la apuesta está siendo un éxito. La conectividad se ha demostrado que es la llave para que los turistas visitan los países.

También insistía que “en España, muchas veces nos volvemos un poco locos diciendo que hay que prohibir los vuelos cortos, o hay que poner cotas a la aviación porque la sostenibilidad. Hay que trabajar por la sostenibilidad faltaría más, pero si no conectamos las ciudades y los países por avión, España que vive del turismo y el ochenta y tantos por ciento de los turistas que llegan a España llegan en avión, si no voláramos en avión, si los aviones no conectaran ciudades como México y Madrid, la economía, el turismo y el empleo quedaría muy tocados”.





México es el cuarto país que más turistas aporta a España

Se trata de una medida efectiva para el mercado. “Nosotros llevamos cada día 2.000 personas de ida y vuelta entre Madrid y Ciudad de México. México se ha convertido en el cuarto país emisor de turistas de España en el mundo, es decir, después de Estados Unidos, Francia e Italia, México es el cuarto país de turistas que llegan a España. Y no solo de Turismo vive la aviación, a nosotros no nos gusta decir que Iberia es una compañía turística, es una compañía de transporte aéreo donde vienen hombres de negocio, familiares y por supuesto, de turistas”. Además, Juan añadía que están insistiendo en convertir a Madrid como “la puerta de conexión de España con América Latina”.

La compañía tiene un gran potencial de crecimiento. Juan comentaba que “los resultados han sido excepcionales, sobre todo estamos transmitiendo al mercado, a los analistas, a los inversores y también a los stakeholders que nos rodean que IAG, el grupo al que pertenece Iberia tiene una pata muy importante por supuesto, en Reino Unido, British Airway sigue tirando de ese motor que está muy bien armado, pero que las aerolíneas en España ya están suponiendo 1.500 millones de euros de ingresos anuales para el grupo entre Iberia level y Vueling. Conseguimos durante varios años consecutivos ser la compañía más puntual del mundo, el año pasado fuimos la segunda de Europa y en Enero la más puntual del mundo”.



México es una de las rutas en las que se han hecho las mediciones de impacto social. Juan mencionaba que “durante los últimos años, y particularmente en los últimos meses, estamos viendo que se señala a la aviación como una fuente potencial de problemas, cuando es una fuente potencial de soluciones. Conecta talento, negocios, turismo, personas, arma la riqueza de un país, desarrolla el turismo... Tenemos que trabajar y estamos haciéndolo desde todas las aerolíneas y en IAG en particular tenemos compromisos muy serios para para hacer de la aviación lo más sostenible posible.

“Se crean 11.500 puestos de trabajo, 215 millones de euros mayor al PIB, tanto en España como en México, se facilita alrededor de 112,000 viajes internacionales, se transporta más de 17.400 toneladas de mercancías y se aporta más de 175 millones de euros al desarrollo proveedores locales, es decir generamos prosperidad allá donde volamos”.