¿Y si el apagón te sorprende en un ascensor? Una experta en el sector aclara qué pasa con el aire y el error más común

El apagón eléctrico masivo ayer en España desató el caos. Varios trenes quedaron parados en las vías por el corte del suministro, con pasajeros atrapados y desconcertados ante la imposibilidad de comunicarse y estaciones de trenes colapsadas. El transporte quedó inmóvil completamente, los semáforos de las ciudades sin operar y, mientras tanto, decenas, centenares de persona quedaron encerrados en ascensores.

La mayoría de las intervenciones de los bomberos ayer fueron para sacar a personas de los ascensores. La centralita se colapsó de las innumerables llamadas que recibieron desde diferentes puntos de la península ibérica. ¿Cómo hay que actuar ante este tipo de situaciones? Alicia Pérez, responsable de experiencia de cliente en TK Elevator, se ha pasado por 'La Linterna' para analizar la situación vivida ayer.

Una de las grandes incógnitas que surgen en este tipo de situaciones es saber si el botón amarillo con el símbolo de la llamada funciona en momentos de apagón. "Aunque nos quedemos sin luz sistema de telefonía sigue funcionando. Pese a no saber dónde esta ubicado el ascensor el contact center es capaz de saber dónde esta el aparato y puede mandar a un técnico para hacer el rescate", comentó Alicia.

Desmontando mitos. Existe un plan de mantenimiento mensual con los ascensores. Alicia no ha dudado en negar que los ascensores no son 'estancos' porque "aunque te quedes encerrado con más gente no te vas a quedar sin aire". Otro mito es el de dar el salto antes de que caiga el ascensor: "No se va a caer. Tiene sistemas de seguridad mecánicos y eléctricos que lo evitan".

Gente reunida en la calle sin conexión a Internet por el apagón eléctrico

En este tipo de situación la responsable de experiencia de cliente ha asegurado que lo primordial es mantener la calma y que "nunca jamás debemos forzar las puertas o intentar salir por nuestros propios medios".