Ángel Expósito, sobre el ambiente entre ministros: "Yo sé lo que piensan Albares y Robles de Ione Belarra"

Qué ambientazo tiene que vivirse en un Consejo de Ministro. Durante toda la legislatura, pero en este último mes imagínate. Queda todavía mes y pico para las elecciones y ni que decir tiene que el Gobierno no se va a romper porque no le interesa a Pedro Sánchez ni puede romper por donde quisiera. Tú imagínate en una reunión como la de este martes las miradas entre Yolanda Díaz e Irene Montero. No es que se corte el ambiente, es que se sacarían los ojos y se tirarían de los pelos.

Tú imagínate qué piensa Luis Planas, ministro de Agricultura, de Alberto Garzón durante todos estos años. Yo sé lo que piensa Albares o Margarita Robles de Ione Belarra, lo que pasa que todo el mundo te lo dice 'off-the-record', y viceversa. El ambiente debe ser sencillamente patético, pero ahí los tienes. Aguantando el chaparrón en un ejercicio de cinismo absolutamente insoportable. Ojo, tan insoportable como seguro de que volverían a repetirlo. Sólo falta, y no es por dar ideas, que Pablo Iglesias acampe debajo de una lona, con unos plásticos y un cartelito, en la puerta de Moncloa. Al loro, que este es capaz.





El surrealista Consejo de Ministros



Así, el director de La Linterna continuaba con su reflexión durante el monólogo de las 20h: “No se me ocurre una reunión más cínica que, actualmente, un Consejo de Ministros donde nadie se fía de nadie; donde más de la mitad no se hablan con el resto, donde entre la minoría se apuñalan públicamente. A saber:



1.- Sánchez, en estado puro, preside un Consejo donde manda omnímodamente, excepto en Podemos, donde no toca bola.



2.- Entre los propios ministros socialistas no entienden cómo María Jesús Montero puede ser la número dos de Ferraz. Por cierto, la portavoz del PSOE es la ministra de Educación. Nunca se le ha visto en un medio hablando de su cartera, solo desde Ferraz.



3.- Aquellas ministras presentadas hace un par de años a bombo y platillo pasan sin pena ni gloria. Haz la prueba... pregunta a tu alrededor por quienes son las ministras de Ciencia, Educación, Justicia, Fomento (o como se llame), Administraciones Públicas.



4.- Lo que Margarita Robles o Nadia Calviño o Alvares piensan de Ione Belarra es para escucharlos.



5.- ¿Te imaginas las miradas, esta mañana entre Yolanda Díaz e Irene Montero? El odio... el veto... sin decirse ni mú.



6.- ¿Te imaginas la relación entre Luis Planas y Alberto Garzón? Y, sin embargo, Planas ha tragado y traga desde las fresas a la carne pasando por Marruecos.



7.- ¿Sabías que hay un ministro de Universidades que es de los de Yolanda Díaz y Ada Colau?



8.- ¿Sabías que tenemos un nuevo ministro de Industria y otro de Sanidad desde hace mes y medio? ¿Ande andarán? Me imagino a los ministros veteranos preguntándose...¿estos dos señores quiénes son?



9.- Lo que no habrá que pederse son los mitines de Yolanda Díaz acompañada de alguno de Podemos, puño en alto cantando la internacional, ellas vestidas de Chanel y ellos de rapero.

En fin, ya dijo Pedro que no dormiría tranquilo. Para una vez que dijo la verdad y nos engañó también a los dos días”.