Ángel Expósito revela el idioma que Rajoy estuvo "años estudiando": "Lo habla mejor de lo que te crees"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, revelaba este lunes en el programa el idioma que el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estuvo estudiando “durante años” de manera desconocida para la mayoría del público. Todo ello a raíz de la polémica con los idiomas tanto por el nivel de inglés de Feijóo como las palabras de Calviño en una televisión estadounidense.

Como explicaba el propio director del programa, la vicepresidenta Calviño ha asegurado en una entrevista en la CNN que la oposición en España no habla idiomas. “¿Es así? ¿Y en los partidos que gobierna sí que los hablan todos? Para desarrollar esta idea tengo a Jon Uriarte que da igual el idioma que hable porque, total, para lo que dice...”, comentaba el periodista antes de dar paso a su compañero en la habitual sección de humor “He visto luz”.









¿Sólo saben idiomas los políticos de izquierdas?



La ministra Calviño, que habla de cine en inglés, ha deslizado las declaraciones en la CNN “y del tirón, sin mirar un papel”, apunta Uriarte. Así, el comunicador recordaba otro momento icónico de la vicepresidente, en la misma cadena de televisión: “Mucho mejor que la última vez, que llevó los papeles y pasó lo que pasó: “Me lo he impreso para decir exactamente las mismas palabras, la palabra que se me dijo ayer... ¡Vaya! No la tengo... Y mi respuesta... Tampoco la tengo delante”, sonaba en COPE el traspiés de la ministra.

“A nadie le sorprende que en España no haya un nivel de idiomas, otra cosa es que sólo los de una ideología hablen pocos idiomas”, apuntaba uno de los comunicadores, mientra Ángel Expósito respondía claro a la vicepresidenta: “Eso es mentira, pero bueno”.

“Escuchando a Calviño parece que en España, salvo cierta gente, que el resto sepa idiomas. Dependiendo también lo que llames “saber idiomas””, bromean. Así, Jon Uriarte comenta que “lo que no se puede negar es que nuestra asignatura pendiente son los idiomas, y puede que parte de la culpa radique en cómo se han dado las clases de idiomas en el colegio”.

“No hay nivel de idiomas ni a la derecha ni a la izquierda, lo que no falta es voluntad de aprender”.





Expósito y el idioma que estudió Rajoy



Así, Jon Uriarte apuntaba, entre los ejemplos de escasez de nivel de idiomas, a Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno. No obstante, el director de La Linterna le matizaba que hay un idioma que “estuvo años estudiando y lo habla mejor de lo que te crees”. Puedes escuchar el momento en el siguiente audio.

“Pero en la intimidad, porque si no, dice que “no, y ya está”', bromeaba Uriarte sobre el momento . Apuntaban también que “Feijóo no parece tampoco que le guste mucho el tema idiomas, en cambio Zapatero no tiene vergüenza a la hora de lanzarse a hablar de otras lenguas”, mientras recordaban el momento del ex presidente socialista intentando hablar francés. Algo que, para Expósito, le recordaba a “Joaquín hablando italiano”. “Tiene el punto”.