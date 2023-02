Ángel Expósito se parte de risa con la reseña de un tertuliano sobre el Museo de Cera de Madrid: "Lo mejor..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, se partía de la risa este lunes en el programa al recordar la reseña de uno de sus tertulianos, el periodista José María Olmo, sobre el Museo de Cera de Madrid. Se trata sólo de uno de los muchos fragmentos de mejores gazapos del programa de COPE que el comunicador ha querido recordar con motivo del Día Mundial de la Radio.

Y uno de ellos ocurrió hace sólo unas semanas cuando el periodista de El Confidencial se lanzaba a comentar su opinión sobre la atracción madrileña al concluir la tertulia. “A veces son tan sinceros que acabamos poniéndoles en un aprieto como José María Olmo hablando del Museo de Cera de Madrid”, comentaba el propio Expósito este lunes durante la sección 'He visto luz' de Jon Uriarte.

Y es que, además de la de Olmo, han recordado grandes momentos de otros compañeros del programa, desde imitaciones de cerdos, malas pronunciaciones de artistas internacionales o incluso el propio Uriarte, dando mal la fecha a la hora de felicitar el año a Carlos Losada.

José María Olmo, periodista de El Confidencial y colaborador de La Linterna









La reseña de un tertuliano sobre el Museo de Cera de Madrid



Y es que José María Olmo tiraba de ironía para referirse a la atracción madrileña hace sólo unos días: “El Museo de Cera de Madrid tiene una estrategia y es evitar que se puedan encontrar las figuras que se están buscando”, ironizaba. Mientras todos los presentes en el programa se partían de la risa, el propio Ángel Expósito le instaba a que explicase la curiosa 'reseña':

“Si vienen buscando a Carlos III no lo van a encontrar, van a encontrar a alguien que se parece a Carlos III y eso con cualquiera. Es imposible”, bromeaba sin poder casi hablar de la risa. Una ironía que giraba sobre algunos comentarios acerca del Museo de usuarios que aseguran que las figuras no terminan de parecerse a las personas reales: “Oye tío, ¿y si es anunciante en esta casa qué hacemos?”, le apretaba el director del programa.

La ironía continuaba en los micrófonos de La Linterna: “Aquí sobre todo lo que hay es honestidad por delante de la publicidad, yo lo siento por vosotros, ha sido mi último programa, un placer”, bromeaba Olmo. Expósito, por su parte, le agradecía los servicios prestados. “Les recomiendo que vayan a visitarlo, porque pasarán un buen rato”.





Eso sí, al concluir el corte del momento, el propio comunicador lo recordaba a carcajadas: “Lo mejor fue el final, no me canso de oírlo macho”. Uriarte apuntaba por su parte: “La cara que puso de 'lo mismo la he liado parda' fue antológica”.





Expósito, a carcajadas con un chiste del Comandante Lara



Pero no es la única vez recientemente que un momento de la sección de Uriarte arrancaba las risas del director de La Linterna. Hace sólo unas semanas, y a raíz de una noticia sobre Fernando Simón y un chiste del Comandante Lara, el comunicador de COPE no podía contener la risa. Uno de los temas más polémicos, que más "cabreaban" a la sociedad, fue "el manejo de los datos de Simón y de todo el Gobierno sobre las cifras de la pandemia", recordaba Uriarte el pasado 24 de enero.

Sobre este asunto, Expósito bromeaba sobre dónde aprendieron "las matemáticas", dudando si fue en el mismo sitio donde las estudió el comunicador.











En este punto, Uriarte echaba mano de un chiste del Comandante Lara. "A ver, el 80% que habéis aprobado matemáticas podéis iros. Y salta uno, ¿y el 40% restante qué hacemos?", se podía escuchar, provocando las risas en el estudio. "Así salen las cuentas", añadía Uriarte, al tiempo que Expósito aseguraba que el chiste era "buenísimo". En este punto, el colaborador de 'La Linterna' encontraba una posible relación entre el Comandante y el médico. "El gran Comandante Lara, para mí que fueron al mismo colegio", agregaba Uriarte.