Ángel Expósito ironiza sobre los dos requisitos de Íñigo Onieva para su despedida de soltero: "Cuidado"

Hace una semana, una noticia relacionada con Tamara Falcó volvía a estar en el foco. No era su ruptura con Íñigo Oniva de nuevo, sino la ruptura del contrato que tenía con la marca Sophie et Voilà, encargada de realizarle el vestido de novia a la Marquesa de Griñón. Entre las posibles razones que se han dado a entender está la de un supuesto plagio por parte de Falcó.

Aunque los motivos reales se desconocen, Ángel Expósito y Jon Uriarte se han preguntado, en la sección diaria de humor de La Linterna de COPE, ¿qué pasa con el novio?, ¿por qué a nadie le importa el traje de Íñigo Onieva?, ¿eso no es sexismo?, ¿dónde está el ministerio de Igualdad? Ironizando, ambos aseguran estar muy preocupados “por esta discriminación” y tratan de poner el foco en el novio.

“Íñigo tiene traje”, revela Jon Uriarte destacando los dos detalles que extrae de este hecho: “Esto indica que el hombre sigue siendo más simple en este asunto porque ha elegido y nadie le ha dado importancia y, por otro lado, indica que al final se va a casar con Tamara pese a no ser el novio ideal para su futura suegra”. Hace unos meses, la pareja ocupaba portadas y horas de tertulias en televisión tras confirmarse su ruptura después de que se publicaran unos vídeos comprometidos para él. Esto, en un primer momento, supuso el final del noviazgo, pero el perdón y el arrepentimiento tuvieron mucho que ver en la reconciliación y la posterior noticia de retomar la boda.

Expósito y Uriarte destacan que Onieva tiene estilo, lo que habrá facilitado la selección de su traje, “cosa que es de agradecer”. En comparación, ambos recuerdan cuando Pepe Domingo Castaño describía, con ironía, el traje de Pablo Iglesias: “He estado viendo en la tele la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y me ha encantado el traje de Pablo Iglesias” -decía entre risas la 'leyenda' de Tiempo de Juego- “Yo quiero un traje igual. La chaqueta colgando para delante, la corbata y la camisa... ¡Hay que tener percha para llevar un traje tan bien llevado! No sé qué sastre lo habrá hecho, pero quiero uno igual”. Expósito no podía contener la risa mientras le escuchaba: “Qué mala leche tiene. La verdad es que percha percha... el chico no tiene”.

Las tres despedidas de soltero de Íñigo Onieva y sus dos condiciones

“Íñigo Onieva tiene previstas tres despedidas de soltero, espera que todavía no tenga que devolver el traje”, puntualiza Uriarte. Para conocer los dos requisitos que ha puesto el prometido de Tamara Falcó para estas celebraciones, reproduce el siguiente audio:

Audio