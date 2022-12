Ángel Expósito habla claro sobre el ataque de Iglesias a Juan Carlos Rivero pidiendo su despido: "Lo dice él"

El director de La Linterna,Ángel Expósito, respondía este lunes al ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que este pidiese el despido de RTVE del periodista deportivo Juan Carlos Rivero. Todo ello a raíz de unos comentarios del narrador durante el partido entre España y Marruecos que se encargó de matizar unos días después durante las semifinales y que había sido sonados en redes sociales.

Una solicitud de despido a la que ha respondido el propio Rivero de manera sutil e indirecta a través de sus perfiles en redes sociales. “Puede que te haya llegado por Whatsapp o redes sociales el audio de TVE durante la retransmisión del España-Marruecos del colega Juan Carlos Rivero”, explicaba Expósito antes de dar paso al audio de la polémica.









Las palabras de Rivero sobre Marruecos



“La idea del equipo marroquí es la de robar y salir a toda velocidad como ha hecho en el resto de partidos”, comentaba Rivero. “Inmediatamente la frase se hizo viral. La mayoría de los internautas se lo tomó a broma: se refería a robar el balón y salir corriendo al contrataque, como haría cualquiera que intenta robar un balón”, añadía Ángel Expósito.

Pero hubo quien quiso cargar contra el periodista, que aprovechó el partido entre Portugal y Marruecos para referirse a la polémica: “Es un término estrictamente futbolísitico y quien lo quiera lo sacar de quicio que se mire el cerebro”. “Correcto. Fue infinitamente elegante, educado. Quien acuse a Juan Carlos Rivero de racismo es que no le conoce, ni al 99% de los periodistas de este país”, comentaba el director de La Linterna.

El ataque de Iglesias y la respuesta de Ángel Expósito



“¿Quién entra en escena, se sube al carro y quién se pone a poner a caldo al colega de televisión? Pablo Iglesias, no te lo vas a creer” introducía el comunicador de COPE. El ex líder de Podemos, a través de un mensaje en Twitter, atacaba al periodista: “Si hubiera decencia en RTVE el señor que ha dicho “los marroquíes roban y salen corriendo / es un término futbolístico / quien lo saque de quicio tiene un problema” no debería volver a trabajar en la televisión pública”, escribía.

Así, este lunes Ángel Expósito no se mordía la lengua a la hora de contestar a Iglesias: “Y lo dice él, el de los azotes hasta que sangrara, el que se emociona al ver cómo patean a un polícia. Y ahí sigue el tío, y encima su Sanchidad le nombró vicepresidente del Gobierno”.

Así, como explica el propio periodista, la respuesta de Rivero ha sido dar varios Me Gusta a mensajes de compañeros de profesión y en Instagram publicó una foto en el estadio con el texto: “Pues si que corren los jugadores marroquíes, celebro que tanta gente se haya dado cuenta”.









Por último, el director de La Linterna ha querido recordar durante la tertulia del programa los orígenes del ahora 'podcaster': “En Intereconomía y en TRECE. A partir de ahí creció y ahora está dando lecciones de cómo retransmitir un partido de fútbol y, entre medias, se llevó toda la pasta de Irán. Cabalgar contradicciones y ahora Roures, imagínate, la chupipandi”, concluye.