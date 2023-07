Ángel Expósito explica por qué es un "error" que Feijóo no esté en el debate: "Me hubiera gustado verle"

Debate, para muchos dicen que definitivo, en RTVE. Debate que iba a ser a cuatro, que el PP proponía a tropecientos y que al final va a ser a tres: Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, porque Feijóo no se presenta.

A mí, opinión personal, me parece un error. Sinceramente. Seguro que aparecen los estrategas políticos, los que calculan la imagen o el efecto. Sus razones tendrán. Yo no lo entiendo. Visto el primer debate electoral cara a cara con Pedro Sánchez, visto que los tres iban a ir contra Feijóo: Vox desde la derecha; Pedro Sánchez desde el Gobierno y oposición de la posición y Yolanda Díaz de la mano de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo tenía todas las de ganar.

No entiendo que no vaya. ¿Que hubiera sido mejor para Feijóo todavía que aparecieran Bildu, ERC y demás? Sí. Pero el no ir, el ser protagonista por la ausencia, por mucha teoría política, a mí sinceramente se me escapa.

Por otra parte, no creo que el debate vaya a ser definitivo, yo creo que la suerte está echada en un 95%, pero yo, como periodista y como ciudadano, me hubiera gustado que Feijóo hoy hubiera estado en el debate a cuatro.