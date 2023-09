Ángel Expósito está siendo testigo de las consecuencias del devastador terremoto que ha acabado con la vida de más de 2.000 personas en Marruecos. Él, como uno de los enviados especiales de COPE, se ha desplazado hasta la zona para realizar el programa de 'La Linterna' desde el terreno y contar, de primera mano, lo que está ocurriendo.

“A las afueras de Amizmiz, la sensación es de destrucción absoluta. Más allá de lo que pueda haber, si alguien se puede rescatar ahí abajo... lo que pienso, sinceramente, es en la imposibilidad de reconstruir esto”, reflexiona Ángel mientras camina entre los escombros de uno de los lugares más afectados por el terremoto.

Además, el director de 'La Linterna' no puede evitar pensar en cuánto tardarán las víctimas del terremoto en recuperar sus vidas tras este daño irreparable: “El futuro no ha hecho más que empezar, el desastre en la zona es infinito y me imagino esta área, dentro de dos o tres meses, cuando el frío y la lluvia caigan de la cordillera del Atlas hacia la ciudad”.





Las sensaciones de Expósito desde el epicentro del terremoto

Aquí te haces muchas preguntas. "Te preguntas cuestiones políticas, cómo el jefe de este estado y de este gobierno pudo tardar prácticamente 24 horas en aparecer porque estaba con sus amigos de vacaciones en París. Te preguntas cómo puede seguir rechazando la ayuda de Francia, por ejemplo, y te preguntas también qué va a ocurrir después cuando empiecen a despertar de este desastre, porque esto acaba de ocurrir, pero aquí toda esta gente dentro de una semana, cuando empiece la reconstrucción, tendrá que seguir viviendo y ahí nosotros como vecinos nos jugamos mucho".

Son un montón de sensaciones, todas "entremezcladas las que siento recién llegado aquí a Marrakech", advierte Expósito, que avanza que hoy van a tratar de acercarse a la zona cero del siniestro "en la medida en que podamos llegar" para hacer La Linterna "en directo desde aquí, desde esta misma plaza, en esta misma piedra donde estoy sentado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La linterna se enciende en mitad de la devastación

Este lunes, Expósito se ha desplazado junto con su equipo a la falda de Atlas, a Amizmiz, a unos 20 kilómetros del epicentro. "Edificios destruidos y la gente durmiendo en el suelo, hace dos días tuvo que ser la leche", relataba esta mañana en Herrera en COPE.

Llama a atención que Marruecos haya rechazado la ayuda de Francia, una decisión que Expósito ha resumido en el comentario que esta madrugada le hacía un taxista “los marroquíes nos solidarizamos entre nosotros, porque el gobierno está durmiendo”.

Audio





Al rey de Marruecos, que es el presidente de facto del gobierno, "le pilló el terremoto de vacaciones y estamos a mediados de septiembre. Cuando quiso llegar habían pasado casi 24 horas del terremoto... el disparate, el desastre, la miseria, unido a la catástrofe natural y a un desgobierno total, es lo que se vive”.

Por eso, señala "la sensación de la gente es de que vamos a quitar piedras con las manos hasta ver qué encuentran los soldados de otros países”. En su opinión, rechazar la ayuda francesa no deja de ser “otra niñería más de un dictadorzuelo como es este hombre”, concluye el director de La Linterna, que esta noche se enciende en mitad de la oscuridad que ha dejado el desastre.