Ángel Expósito enciende La Linterna desde el corazón de Ucrania: "No hay que olvidar que estamos en guerra"

Hoy, encendemos La Linterna desde la capital de Ucrania, desde Kiev, y lo hacemos en un momento en el que parece que se puede producir un punto de inflexión en esta maldita guerra.

Lo sucedido este pasado fin de semana entre el Grupo Wagner y Putin, parece que ha cambiado el tablero de juego. Ahora mismo, por las calles por las que estoy paseando, da la sensación de que no pasa nada. Las terrazas están llenas de gente tomándose una cerveza, hay atascos, los comercios están abiertos... A simple vista, no es difícil tomarte un café o un sándwich. Hay más puestos callejeros que los que recordaba cuando estuvimos aquí un par de semanas antes del comienzo del intento de invasión rusa. Esta es la foto de Kiev, pero no hay que olvidarse de que estamos en guerra.

Aunque los ucranianos se esfuercen en demostrar que la vida sigue, te voy a poner un ejemplo. Cuando hay bombardeos, cuando los misiles o los drones son interceptados, cuando las defensas aéreas intentan que los explosivos no lleguen al suelo... los restos pueden provocar graves daños, pero a la mañana siguiente de cualquier ataque, se recupera la acera, la fachada y el boquete como si aquello no hubiera sido destruido.

Me cuentan que llevan tranquilos desde el pasado fin de semana, pero eso no evita que sigan manteniendo un toque de queda entre las doce de la noche y las cinco de la mañana. No se puede salir a la calle ni desplazarse. En los puentes hay defensas por si tiene que establecer cualquier control. La presencia militar no es excesiva -evidentemente, hay soldados y se ven muchos vehículos militares-, pero la mayoría de la gente con la que he hablado me cuenta que la guerra se hace presente cuando suenan las alarmas antiaéreas. Esto pasa en la capital, pero en el sur la guerra es total, trinchera a trinchera.

Aquí donde estoy, en el centro de Kiev, justo al lado de la catedral de Santa Sofía, me he encontrado una cosa curiosa. En plena plaza hay un montón de vehículos militares rusos destrozado y se exhiben como prueba de que están ganando a Putin.

"Yo solo veo un final: la victoria de Ucrania, aunque con un precio muy alto"

Oleksandra es una ucraniana que habla un español aprendido en Burgos, lugar en el que estudió Ciencias Políticas. A Oleksandra le cuesta mantener todas las emociones que ha sentido a lo largo de este año de guerra: “Es normal que nuestro cerebro intente olvidar todo lo malo. He pasado por muchas fases, desde miedo a depresión profunda. A veces sigo cayendo en los ataques de pánico, aunque siempre encuentras las fuerzas y tienes en la cabeza de que cada día es un día menos para la victoria tan deseada”.

La familia de Oleksandra -su madre y su abuela- han sufrido, en primera persona, las consecuencias de la Unión Soviética y reconoce temer que vuelva algo parecido, aunque advierte una diferencia: “Lo que volverá es puro genocidio de los ucranianos. Rusia es imperialista, no tiene nada que ver con el comunismo. Será simplemente un sistema fascista, decorado con banderas soviéticas”.

Oleksandra queda con sus amigos en bares y muestra su respeto hacia los ucranianos que mantienen sus negocios abiertos para que la vida continúe. Sobre el final de esta guerra, lo tiene claro: “Yo solo veo un final: la victoria de Ucrania, aunque con un precio muy alto”. Reproduce el audio al comienzo de esta noticia para escuchar el testimonio completo.