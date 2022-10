Ángel Expósito confiesa el mal trago que pasó en el baño durante el viaje a Letonia: "A 2 grados bajo cero"

El director de la Linterna, Ángel Expósito, ha revelado este jueves en el programa cuál fue el mal trago que pasaron tanto él como el equipo en el último viaje del programa a Letonia. Un momento la mar de incómodo que el comunicador pasó precisamente durante la mañana que se emitió el programa, el pasado lunes, en uno de las veces que fueron al baño.

Y es que tanto Expósito como Jon Uriarte han querido hablar este martes precisamente de eso, de baños, pero precisamente de higiene, durante la sección que ambos presentan cada día a las 19:15 horas en COPE: “He visto Luz”. Y es que ambos no han querido dejar pasar la oportunidad de comentar una de las noticias del día: Muere el hombre más sucio del mundo después de bañarse por primera vez después de 50 años. Tenía miedo a enfermar si se lavaba, y con razón. Por eso, en COPE, y concretamente en La Linterna, hemos hablado de la higiene.

Audio









El mal trago de Expósito en el baño de Letonia



Uno de los momentos más curiosos de la sección ha llegado cuando Uriarte ponía el foco en una de las informaciones desconocidas sobre el fallecido: ¿a qué temperatura se bañó? “Yo te digo una cosa, en este caso no ha sido un accidente de ducha, ha muerte dos meses después de bañarse. Dicen que ya su cuerpo se había acostumbrado, pero no a la ducha, a la mierda. Pero lo que no cuentan es cuál era la temperatura del agua. Es que a veces puede darte un infarto”, comentaba el comunicador de Herrera en COPE.

“Y no digo que te vayas a morir, pero puede pasarte lo que a la hermana de Ernesto Sevilla”, comentaba Expósito. En ese momento ambos recordaban uno de los chistes más famosos del humorista 'chanante', el de su hermana bizca, y que podía tener que ver con la temperatura del agua. “Luego estaba mi hermana, que se quedó bizca, de repente. De hecho, estábamos en la playa, mi hermana se metió al mar, no sé que hizo, salió, me miró, a mí y a la toalla y me dijo: métete al agua que está buenísima”, un audio que arrancaba la risa de ambos y que daba pie a que Expósito revelase un comprometido episodio en el baño de Letonia. Esúchalo en el siguiente audio.

Audio









“Y le digo sí: voy a ir yo ahora. Aunque como está el gas espera que no acabemos bizcos todos”, comentaba Uriarte. En ese momento Expósito se arrancaba a recordar un mal trago que pasó el equipo de La Linterna y él mismo cuando viajaron el pasado lunes a Letoniapara emitir el programa desde la frontera más al este de Europa con Rusia. “El otro día en Letonia no funcionaba el agua caliente, macho. Lo que faltaba. Con lo calentito que se estaba allí, nos tuvimos que duchar como pudimos”, revelaba el director del programa.

Uriarte, sorprendido le preguntaba por la temperatura que debía hacer en ese momento donde se encontraban Expósito y el equipo: “Si estabais a grados bajo cero, ¿no?”. El comunicador de COPE, resignado, confesaba a su compañero que sus temores eran ciertos: el equipo había tenido que apañárselas en plena mañana letona para darse una ducha de agua fría a casi dos grados bajo cero: “Uno o dos bajo cero, era muy tempranito, sí”, concluía.