Ángel Expósito alucina con la canción que le dijo David Summers que era su favorita de Hombres G: "Con dos..."

El director de La Linterna, Ángel Expósito, desvelaba este lunes qué canción le confesó David Summers que era en realidad su favorita de los 40 años de vida de la banda Hombres G. Lo hizo en una entrevista que el comunicador de COPE realizó a toda la banda con motivo de las cuatro décadas de aniversario y la gira que preparan los componentes del grupo.

Además, recientemente Expósito hablaba también en La Linterna de una de las canciones de Hombres después de que fuese criticada por Ana Morgade en el concurso 'Pasapalabra' a cuenta de la letra. Ahora, y con motivo del éxito de la canción de Shakira con el productor argentino Bizarrap, tanto el director del programa como Jon Uriarte han repasado los otros grandes de temazos de 'despecho' de la historia de la música.





Ángel Expósito y la canción favorita de David Summers



Por todo ello, han sido varios los nombres que han aparecido durante la sección 'He visto luz' de Jon Uriarte este lunes como canciones sobre despechados. Desde Rocío Jurado hasta el propio Julio Iglesias, como María Jiménez o incluso Paquita la del Barrio con su mítica 'Rata de dos patas'. Ha sido precisamente hablando de esto que Ángel Expósito aprovechaba para recordar la canción que el cantante David Summers le había confesado que era con la que se quedaba de las 40 décadas de la banda. Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio









“Hay grupos que cantan también muy claro”, explicaba Uriarte en COPE antes de dar paso a un tema de Hombres G. “Y se meten con la pareja de su ex, es el caso de mis amigos los Hombres G”, apuntaba el director de La Linterna. Y es que la canción no era otra que 'Sufre mamón'. “Hoy les cae la mundial macho”, añadía Expósito. En ese momento recordaba que, precisamente, le había confesado en una entrevista reciente que era su canción favorita: “Fíjate dónde llegará que el otro día le pregunté a David Summers “una canción de estos 40 años”. Me dijo: “Sufre mamón, sin duda, un antes y un después”. Con dos cojones”.

“No sé que pensará el del coche y el jersey amarillo”, ironizaba por su parte Jon Uriarte.





El sueño de Hombres G



Una entrevista muy personal la de hace sólo unos días en la que la banda se sinceraba con el comunicador de COPE ¿Cuál es la anécdota que destacarían de estos 40 años? Javier Molina destacaba cómo al ver imágenes antiguas, mientras preparaban este concierto aniversario, ha recuperado muchos de los recuerdos que tenía olvidados, como “un concierto en la cuenca del río Turia, donde la Policía Municipal no sabía decir cuánta gente había, era una locura”. Dani recuerda el momento en el que todos los miembros se encontraban en Galicia, en una discoteca, a las cuatro de la mañana, “porque no nos querían pagar, pero al final tocamos”. Por su parte, David no podía olvidar uno de sus grandes sueños, “tocar el Madison Square Garden, no me voy a acabar de sorprender nunca de las cosas que nos pasan. Nunca pierdes la ilusión de que se cumplan sueños que ahora ni tenemos”.

‘Devuélveme a mi chica’, ‘El ataque de las chicas cocodrilo’, ‘Marta tiene un marcapasos’, ‘Voy a pasármelo bien’… la lista de canciones míticas que continúan siendo himnos generación tras generación es infinita. Summer explica cómo han seleccionado las canciones para este gran concierto: “Es muy fácil para nosotros porque tenemos un montón de canciones muy bonitas”. '40 años y seguimos empezando', así se llama oficialmente la gira aniversario de Hombres G que comenzó hace una semana en el WiZink Center de Madrid ante más de 14.000 personas. Después de todo este tiempo, Hombres G solo pretende “seguir trabajando para mantener la ilusión” y siempre pensando “que puedes hacer una mejor canción”.