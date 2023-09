Ángel Expósito aclara quién decidió enviar la alerta de la DANA a los teléfonos móviles

El director de La Linterna, Ángel Expósito, aclaraba este lunes a Jon Uriarte quién decidió enviar la alerta del riesgo de la DANA que tanto llamó la atención a los usuarios en redes y que ha sido tan comentada. Y es que muchos se sorprendieron al escuchar un sonido diferente en su dispositivo, y que contenía un mensaje de aviso: “No usen su vehículo a menos que sea estrictamente necesario y de permanecer en los domicilios atentos a actualizaciones informativas”.

Lo recordaba el propio comunicador de COPE: “Ayer en Madrid los móviles nos sonaron a todos como nunca por la alarma en el asunto de la DANA. Luego no fue para tanto en Madrid capital, pero ojito en el sur de la Comunidad. Lo malo se lo han llevado otros partes. Esto nos hace preguntarnos por los límites entre dar una alarma y alarmar. Jon Uriarte, que es tan pesado que ni le llaman ni le avisan a ver si hay suerte y le cae encima yo qué se... Me lo va a explicar”, bromeaba el director del programa, que daba paso a la sección de humor 'He visto luz'.





Quién decide lanzar la alerta



Como comentaba Uriarte este lunes en La Linterna, la alarma ha sido el resultado de que “se han hecho pruebas en otras comunidades y se va a utilizar en todas en breves”. “'Para que vayamos acostumbrándonos”, añadía. Además, ambos han recordado cómo fue el curioso momento en el que sonaron las alertas en pleno directo en Tiempo de Juego y como reaccionó el director del programa, Paco González:

“Esto que está sonando es mi móvil, no es vacile. Qué susto me he pegado”, comentaba sorprendido el periodista deportivo. “Lo peor es que alguno se creería que era el anuncio del fichaje de Mbappé”, bromeaba Uriarte. Pero, ¿quién decidió en última instancia que se enviase la alerta? Mucho se ha debatido en redes: ¿Fue el Gobierno? ¿Fue la Comunidad de Madrid? ¿La AEMET? Lo aclara Ángel Expósito en el siguiente audio.

Dónde estaba Expósito cuando sonó la alarma



También ha querido confesar el director del programa dónde se encontraba en el momento en el que sonó la alerta. Y es que han sido muchos los que han comentado en redes que, como a Paco González, les sonó en el trabajo. Otros estaban más relajados y se sintieron sobresaltados mientras que algunos, incluso, se vieron en momentos comprometidos. “¿Esto dónde te pilló a ti?”, le preguntaba Uriarte al director de La Linterna.

Así, Expósito aseguraba que estaba tranquilamente comiendo con su familia cerca de casa cuando, de repente, el pitido comenzó a sonar en el restaurante: “Me pilló comiendo en la Terraza de Alba con toda mi familia en Tres Cantos y el mosqueo fue, imagínate, sonaron todos a la vez”, aseguraba el comunicador de COPE.