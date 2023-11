María Jesús del Barco, juez: "La amnistía manda un mensaje de que existe una casta de privilegiados"

María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), denunciaba este jueves en La Linterna que el acuerdo de amnistía entre PSOE y ERC para la investidura supone mandar “el mensaje a la ciudadanía de que existe una casta con la que, al parecer, se quería terminar”. “Ahora una casta de privilegiados políticos”, criticaba la magistrada que, mantiene, “se está negando la aplicación de principios esenciales en nuestro Derecho Constitucional como es la igualdad ante la ley”.

“La amnistía supone decir que la intervención del Poder Judicial en las resoluciones y procedimientos a consecuencias del procés, e incluso antes, ha sido contraria al Derecho, que hay una arbitrariedad en el Poder Judicial”, asegura la juez a Expósito, que analizaba este jueves desde varios prismas el impacto de la foto entre Junqueras y Bolaños. “Al final se está negando la aplicación de principios esenciales en nuestro Derecho Constitucional como es la igualdad ante la ley”, añade Del Barco.

“Ahora tenemos que ver la ley de amnistía, en qué términos acaba siendo aprobada, porque estos días está circulando la proposición de 2021 en la que el informe del Letrado Mayor del Congreso decía que era inconstitucional”, avisaba la magistrada que, critica, esa versión de la proposición de ley “es una barbaridad.

“A lo mejor hacen la barbaridad más pequeña. Esto todo está inventado, susto o muerte, te ponen las cosas muy mal y luego te presentan algo con un nombre más bonito como “concordia” o “pacificación” y el gol te lo meten igual”, criticaba con Expósito.

?? “Si eres CDR puedes arrasar Barcelona y, si te pillan, no pasa nada, el

Gobierno te indulta”



?? @ExpositoCOPE responde al acuerdo ERC-PSOE: “No hagas la prueba, tú no eres catalán, tú no puedes aplastar policías y destrozar tu ciudad, ellos sí” pic.twitter.com/aPYnyHRk2R