Alona: "Los ucranianos no tenemos miedo a defender nuestra tierra"

Alona no llega a los 30 años. Estudió Historia en Kiev, pero descubrió que su pasión era el castellano. Vio una oportunidad trabajando como guía turística para españoles y latinoamericanos. Sólo ha viajado una vez a Granada. Ella prefiere enseñar las maravillas de Kiev a todo el que visita la ciudad.

-¿Cómo estáis viviendo esta situación?

R: Nosotros no tenemos miedo, vivimos tranquilos. Estamos preparados. Estamos acostumbrados a vivir en esta situación tan complicada desde hace ocho años.

-¿En qué dos escenarios vive la mentalidad del pueblo ucraniano?

R: Lamentablemente, es así. Creemos que la situación puede mejorar en los próximos días, en las próximas semanas. Creemos que se va a resolver sin armas. Pero el escenario nos dice que Rusia va a entrar en el norte de Ucrania.

-¿En la zona de Chernobyl?

R: No, cerca de la frontera con Ruisa.

-Hacia quién hay más desconfianza. ¿Hacia los rusos o hacia Putin?

R: No tenemos claro qué esperar de Putin. No sabemos qué planes tiene.

-Desde el punto de vista militar, ¿cómo se prepara la población de Ucrania? En 2014 ya hubo una guerra.

R: La guerra sigue. Por eso estamos preparados. Cuando en las noticias dicen que Rusia va a empezar una guerra contra Ucrania, no es verdad. Llevamos en guerra desde hace ocho años.

-¿Os sentís europeos?

R: Sí. Estamos haciendo todo lo posible por entrar en la Unión Europea. Para nosotros es muy importante para desarrollar nuestro país. Tenemos mares y montañas. Muchos recursos para vivir bien. No queremos vivir como nuestros abuelos, durante la Unión Soviética. Vivieron tres hambrunas, la Segunda Guerra Mundial y Chernobyl.

-¿Os sentís abandonados por la Unión Europea?

R: Es una pregunta difícil. Creo que nos ayuda. No estamos solos. Tengo a muchos amigos de España y Estados Unidos que me escriben, me preguntan, qué tal va todo. Ahí veo que la gente stá muy preocupada. Creo que la UE nos va a ayudar porque Ucrania es parte de Europa.

-Si no vienen turistas, ¿de qué vas a vivir?

R: Hablo inglés, hablo espñaol, estudiaba Historia en la Universidad. Puedo trabajar como profesora. Voy a encontrar trabajo porque Ucrania es país que no va a entrar en pánico, no vamos a seguir el plan de Putin. Si no hay turismo, trabajaré explicando y popularizando la historia de Ucrania.

-¿Qué dirías al resto de gente que nos está escuchando?

R: Todo estará bien. No tenemos que entrar en pánico. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, no tenemos que parar. Tenemos que hacer todo lo posible para no dar motivos a Putin de creer que en Ucrania vamos a elegir la capitulación. Vamos a hacer todo lo posible por defender a Ucrania. Es mi país, la tierra de mis abuelos. No vamos a dejar entrar a nadie.