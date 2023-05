Un aficionado de Osasuna lanza en Whatsapp una propuesta para la final de Copa y no esperaba las consecuencias

El próximo sábado los aficionados del Osasuna tienen una cita con la historia: el equipo rojillo juega la segunda final de la Copa del Rey de su historia. Será en Sevilla y se enfrentará a nada menos que el Real Madrid. La emoción en Pamplona a tres días del partido es máxima, y más teniendo en cuenta que si ganan sería el primer título de su historia. Algo más de 20.000 aficionados del Osasuna podrán disfrutar de la final desde el Estadio La Cartuja.

Estos socios se tienen que desplazar hasta allí y encontrar dónde dormir, “y los precios ya te adelanto que soy muy altos”, explicaba Ángel Expósito. “Ya sea en avión, en tren o en coche”. Pero hay una alternativa más que ha tenido éxito entre los aficionados rojillos. Una idea que tiene su origen en el mensaje de Whatsapp que lanzó en un grupo Patxi, aficionado osasunista. Como cuenta este miércoles en La Linterna.









El mensaje de Whatsapp de Patxi



Al principio, cuando apenas eran 20 los interesados, todos eran de Navarra. Pero corrió la voz y a día de hoy hay gente de Galicia, Salamanca o Segovia. Cuando Osasuna se clasificó para la final de la Copa del Rey, la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista comentó en su grupo de Whatsapp, la posibilidad de encontrar un sitio en Sevilla donde aparcar 100 o 200 caravanas. La idea fue cogiendo peso y a falta de tres días para la final, son ya 180 las autocaravanas que se han apuntado a la aventura y van a desplazarse este fin de semana hasta Sevilla.

Algo que no se esperaba Patxi Izcue, presidente de la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista y el hombre que ha promovido y empujado esta aventura: “Para nada me lo esperaba pero escuchando los precios en los que está todo ahora no me extraña. Lo hicimos pensando en unos pocos socios pero la cosa fue cogiendo volumen y la verdad que nos ha desbordado bastante”, explica en COPE.









Se espera tal afluencia de aficionados que Renfe ya ha añadido un total de 15 trenes especiales con 8.000 plazas desde Madrid, Pamplona y Zaragoza. Además, de 9 servicios especiales de AVE en la línea Madrid- Sevilla: 4.800 plazas adicionales.

La ceremonia a la salida de Pamplona



Los miembros de la caravana también fueron previsores para buscar dónde aparcarlas: “Llevamos casi tres semanas en contacto con la Asociación de Autocaravanas de Andalucía, para identificar lugares donde podamos meternos, inicialmente eran 20 o 30 autocaravanas, no el volumen que tenemos ahora”, explica Patxi en La Linterna.

Además de hacerlo con tiempo, todas estas gestiones que ha hecho la Asociación Navarra de Turismo Autocaravanista han sido a distancia. Algo que dificulta el proceso. “Gestionar la distancia no ha sido fácil, además del desconocimiento o falta de red de contactos en Sevilla, todas las gestiones las hemos hecho por email y teléfono”. “Nos ofrecieron un solar cercado en la Cartuja. Hemos subido a los 120 pero de manera inesperada, hemos tenido suerte porque vamos a estar a unas manzanas de la fanzone de Osasuna y a 15 minutos del estadio”, concluye.

GRAFAND1368. SEVILLA, 04/05/2023.- Los exjugadores de fútbol Rafa Martín Vázquez (i), por el Real Madrid y Jon Andoni Goikoetxea (2i), por el C.A. Osasuna, los dos equipos que este sábado próximo disputarán la final de la Copa del Rey, trofeo que sujetan mientras bajan del AVE a su llegada este jueves a Sevilla donde se jugará en el estadio de La Cartuja. EFE/ Raúl Caro.









Al principio, la idea de este viaje, era una iniciativa para socios y parecía que iban a ser 6 o 7 caravanas pero, a día de hoy, el aparcamiento de 120 plazas ya está completo. Y es que el gasto de alojamiento no tiene nada que ver en con las otras opciones. Patxi subraya que “la estancia en el solar va a ser 10 euros por noche, y son sólo los gastos diferenciales de quedarte en casa, porque la comida lo puedes gestionar dentro de la caravana, aunque creo que la gente lo dará todo y tirará de restaurante”.

No obstante, y a pesar de haber organizado todo este trayecto de caravanas desde Pamplona hacia Sevilla, Patxi no va a poder asistir al partido por motivos personales. Aunque este jueves ha estado en un momento muy especial: El inicio de los preparativos de esta final de la Copa del Rey... Van a escenificar la salida de las caravanas por Pamplona. “Queremos escenificar la salida, aunque sean escalonadas, en la zona del Sadar, vía las arterias principales de Pamplona y en la ruta hacia Burgos y Madrid”.