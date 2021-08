Un afgano que huye de los talibanes, en La Linterna: "Mataron a mi novia, nunca les voy a perdonar"

En la noche del martes 17 pudimos escuchar en La Linterna el testimonio de un afgano. Ha preferido no dar su nombre, pero cuenta que él trabajaba para el consejo de seguridad nacional de Afganistán. Desde el sábado, explica, no ha vuelto al trabajo y prácticamente no ha salido de su casa. Dice que "a los talibanes no les gustan los que trabajan para el Gobierno", y que no sabe qué represalias pueden tomar si lo encuentran.

El ambiente en Kabul, la capital del país, ha cambiado radicalmente en estos días. La semana pasada las calles estaban llenas de gente, con los negocios y los restaurantes abiertos. El centro de la ciudad ha perdido su actividad normal. Recuerda que antes los restaurantes estaban abiertos todo el día, y que "siempre escuchaba música de alguna casa, pero ahora no". La ciudad que antes estaba llena de vida, ahora está en silencio, solo interrumpido por los disparos de los talibanes.

También apunta que ha perdido el contacto con todos sus amigos. Explica que, por motivos de seguridad, no pueden hablar entre ellos. En estos días ha crecido la desconfianza entre el pueblo afgano. Asegura que no puede confiar en nadie dentro de su país, porque "no sabemos quién es parte de nosotros y quién es parte de los talibanes".

Desde la llegada de los talibanes a la capital, su vida es esconderse de los talibanes y esperar a poder salir del país con su familia . Como tiene también nacionalidad colombiana, se ha puesto en contacto con el Gobierno de Colombia para conseguir escapar lo antes posible.

"Afganistán ha escuchado muchas promesas, pero nadie ha hecho nada"



Cuando le preguntan por la rueda de prensa en la que los talibanes han dicho que perdonan a todo el mundo y que quieren la paz, responde que "decir cosas es muy fácil". Desde hace veinte años, explica, "Afganistán ha escuchado muchas promesas, pero nadie ha hecho nada". Pide a los talibanes que, "si quieren perdonarnos, ¿por qué no nos preguntan si nosotros les perdonamos?". En su caso personal, no puede perdonarlos. "Mataron a mi novia hace un año, han matado a mis amigos, yo nunca los voy a perdonar".

En cuanto a la comunidad internacional, afirma que "han abandonado al pueblo afgano". Explica que para países como Estados Unidos no han ganado nada en veinte años, pero él no piensa igual. Aunque en los países más desarrollados no se aprecien los pequeños cambios en la sociedad afgana, "han ganado muchísimo".

Sobre la situación que les espera a las mujeres, declara que "van a perder todos los derechos que han conseguido". Nos cuenta que su hermana, que está estudiando en la universidad, "no va a poder retomar los estudios cuando vuelvan a abrir". También habla de la situación de su madre, que antes salía de su casa a comprar en los comercios de su zona, y que ahora "no puede ir al local que está en frente de mi edificio". También sus amigas, que antes tenían sus negocios, se han visto obligadas a dejar de ejercer esta profesión.

El ciudadano afgano ha comentado también que Afganistán "no ha perdido", pero quesí "les han dejado perder". Ha afirmado, además, que el pueblo afgano "es luchador", y que intentará "ganar de nuevo lo que los talibanes les han arrebatado".