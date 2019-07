Adriana Lastra se lleva un 'Zas' por asegurar que Sánchez no intentará conseguir apoyos

Hay que ser muy fan y estar muy convencida para dar las ruedas de prensa de estos días y que no se te escape la risa en ningún momento. Pero ella es ya una profesional. De hecho, lo es desde … siempre, porque lleva en esto desde … siempre.

Pues ayer, después de la reunión que mantuvieron Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, volvió a salir a contar… pues lo mismo. El caso es que como no hay nada nuevo que contar, Lastra ahora hace análisis… o eso. Y no sólo habla de la postura que tiene que defender sino de la de Podemos. Y no sólo cuenta las cosas que pueden pasar sino que incluso también cuenta las que no pueden pasar.

Vamos a ver, Adriana. Que dices que a Iglesias solo le preocupan los nombres. Pero ¿No son precisamente los nombres los que le preocupan a Sánchez? Hasta tal punto le preocupan que no quiere soltar ni uno.

Y dices que no hay segundas oportunidades. Que la investidura es el día 23 y que si no, elecciones. Pues no, Adriana, va a ser que no. La ley dice que si no sale Sánchez este mes se abre un plazo de dos meses para volver a intentarlo y hay otra sesión los días 21 y 23 de septiembre. Salvo que estés sugiriendo que no tenéis intención de hacer nada, que por otra parte es lo mismo que habéis hecho desde abril.

A ver si para la próxima rueda marmota de prensa puedes responder a estas tres preguntas. ¿Es legítimo poder gobernar y no querer? ¿Es razonable que quien necesita la ayuda sea quien imponga las condiciones? Y la del bote: queréis gobernar solos. Bueno, pues esta es muy fácil: ¿por qué?

Así que, por asegurar que Sánchez no intentará conseguir apoyos en caso de que no sea investido, a pesar de que la ley establece otros dos meses para hacerlo, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se lleva un...¡ZAS! ¡En toda la boca!