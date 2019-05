Ábalos y Ortega Smith se llevan un 'zas' por censurar y dar lecciones de democracia

Como cada día, el periodista y analista político Julio César Herrero propina un 'zas en toda la boca' a un personaje público. Este jueves ha sido doble: al secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.

"Tengo la sensación de que todo va estar muy divertido a partir de ahora. El circo del que hablaba Cañamero ahora tiene más pistas y eso da un juego terrible para los payasos, contorsionistas y prestidigitadores. Pues el presidente en funciones ha dicho que se va a reunir con los líderes del resto de partidos. Para hablar de la situación política después de las elecciones y eso. Con todos menos con uno. Con Vox, en principio, no tiene intención. La persona del presidente no explicado los motivos pero sí lo ha hecho Ábalos

Y al secretario general de VOX, Ortega Smith, le ha faltado tiempo para calificar la decisión. Ha dicho Mr Smith que Sánchez 'demuestra el talante poco democrático y de poca altura de Estado'

Empiezo contigo, José Luis. Yo sé que a la persona de su presidente no le debe de hacer ninguna gracia reunirse con el de la Reconquista. Pero esto no va de eso. El presidente del gobierno debe reunirse con todos, aunque solo escuche a algunos. Si quiere, puede tirarse una hora con Pablo y dos minutos con Santiago. Pero debe dar oportunidad a Vox de que analicen la situación política del país, o lo que sea que hagan. Y después de escuchar, vas y cuentas que no hay manera. O sí, vete tú a saber.

A ver Mr Smith. Vetaste a periodistas durante la campaña, censuraste a medios para la concesión de entrevistas… ¿Y ahora vienes a dar lecciones de talante democrático? Será una broma ¿no? Habla de responsabilidad institucional, si te apetece, pero de talante democrático… Por cierto, no sé qué gana un patriota hablando con un traidor. Tiene que ser una situación muy violenta, que a lo mejor a Santiago le pone mucho; pero a un moderado como Sánchez igual no.

Así que, uno por no querer reunirse con un partido elegido democráticamente y el otro por dar lecciones de democracia quien censuró a medios de comunicación y vetó a periodistas, secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, se llevan, los dos juntos, un ZAS EN TODA LA BOCA".