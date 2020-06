Expósito, sobre Iglesias: “Allá el macho alfa y las súbditas de la secta que lo aceptan”

No seré yo quien se meta entre las sábanas de nadie o quien hurgue en las historias privadas de ningún personaje público.

Tan solo planteo algunas comparaciones: ¿Qué estaríamos diciendo si Guerra, Álvarez Cascos, Rato, Fernández de la Vega, Solbes, Elena Salgado, Chaves o Soraya Sáenz de Santamaría... si cualquiera de ellos tuviera a su pareja de ministro a su cargo; a su ex pareja de diputada por la cara y a aquella aventura de juventud en pleno lío judicial?

¿Te imaginas? Pues resulta que aquí está el vicepresidente del Gobierno para Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, con su pareja de ministra bajo su área; a su ex de diputada tras saltar como concejal de Rivas y a la tal Dilma, ex "asistente" --ahora se llama así-- entre Villarejo, la Audiencia Nacional y los líos de no sé qué fiscal.

Y esto último por unas fotos "íntimas" de la tal Dilma sola o acompañada... unas fotos con mil versiones y una tarjeta de móvil con el vicepresidente en todas las salas. Yo no me meto entre las sábanas de nadie. Allá el macho alfa y las súbditas de la secta que lo aceptan y se lo tragan. Tan solo me pregunto si el resto de vicepresidentes y, no te digo, vicepresidentas tuvieran el mismo currículum.