Expósito: "Sábado 23-F, mucho más que un símbolo para Venezuela"

Tiempo de lectura: 3



Se acerca el sábado. Para muchos puede ser un dia clave, simbólico de cara al futuro de Venezuela, o lo que es lo mismo: un dia muy importante para el futuro de un estado fallido en América. Lo increible es que se trata de un estado fallido sobre un mar de petróleo y sobre yacimientos de oro y coltán.

Este sábado 23 de febrero podría ser clave por la foto. Por lo que significaría para el régimen chavista que una cadena humana de venezolanos pasara, a mano, paquete a paquete la ayuda humanitaria.

La ayuda es un símbolo, un pasito, como digo, una foto. El problema de verdad es que esa ayuda es un parche. Un estado fallido no se resuelve con camiones y logística. Un narco estado mafioso, bolivariano, dictador y armado se resolverá en años. Seguramente en muchos años, aunque la foto de los paquetes salvando las cisternas del puente de tienditas sea un punto de inflexión. En las últimas semanas, desde hace un mes, tropecientas veces me han preguntado: ¿Y tú qué crees que va a pasar en Venezuela?

1.- El proceso que se inició con aquella manifestación de Juan Guaidó es inexorable. No tiene retroceso. La revolución democrática en Venezuela, el fin de la narco patraña de la Revolución Bolivariana será si o también. la duda, la gran duda es cuando y como. La gran duda es cuánta gente de más tendrá que morir entre la miseria, de hambre o a tiros.

2.- Este es el quid de la cuestión. El cambio total ha de llevarse a cabo con el menor número de muertos posible. Como alguien me dijo hace unos días allí mismo, en una punta del puente de tienditas, el día que pase la ayuda humanitaria vete tú a saber cómo reaccionarán. Igual nos matan a 500 o a 1.000 de nosotros pero ¿Sabes qué? Mueren muchos más de hambre y de pobreza y apenas se les hace caso. Nos matarán a unos cuantos, pero la ayuda humanitaria terminará cruzando el puente.

3.- A pesar de las bravuconadas de Donald Trump, la intervención militar no se prevé directamente. Seria una hecatombe y eso lo saben todos. no porque el Ejército venezolano hiciera frente, no desde el punto de vista militar el Ejército bolivariano está formado por soldados hambrientos. El problema es que hay millones de armas repartidas entre la población. Y ese nivel de violencia y de pandilleros del aparato del estado no se pacífica con tanques o f 18s. Se nos llena la boca con la expresión, ¿Pero es que las naciones unidas no pueden echar a este tío? A ver quien es el guapo que pone los muertos. ¿Estados Unidos? ¿España?, ¿Colombia? Entrar allí con la bayoneta calada no es fácil.

4.- En clave política, fundamental que la oposición al chavismo se mantenga unida. Al menos unida en el cambio. Luego las urnas proveerán. Este proceso se inició con la oposición en Venezuela, Leopoldo López sigue recluido ella y casa, con la oposición en España. Aquí se refugia Ledezma y con la oposición en Estados Unidos, Washington, Boston y Miami, y por último con la oposición al otro lado del puente, en cúcuta y colombia.

5.- Esto no puede tener marcha atrás. Ni la organización de estados americanos, ni Estados Unidos, ni Colombia o Brasil pueden cejar en el empeño. No sólo está en juego el futuro de Venezuela. Se trata de abortar el invento bolivariano de Chávez. Un invento que muchos plantifican en Cuba, pero que curiosamente Cuba no aplica en su casa. Un experimento que coló con diosdad Cabello, con la familia Ortega en Nicaragua y en parte en Bolivia y punto final.

Eso sí, con sus tentáculos bien pegados en el sur de Europa: Siryza en Grecia, el movimiento 5 estrellas en Italia y Podemos en España. En grecia gobiernan aunque sea intervenidos. en Italia gobiernan con la ultraderecha, los extremos se tocan, y en España ahí los tienes en los ayuntamientos y con Sánchez de la manita por Moncloa o por el Ministerio de Hacienda.

Se acerca el sábado 23 de febrero. Día de inflexión para el futuro de la narco patraña del régimen bolivariano y nadie sabe si la ayuda pasará o no. Pero como me explicaron entre lágrimas en aquellos puentes de tienditas, Santander o Simón Bolívar: "Puede que nos maten a 500 de nosotros mientras pasamos la ayuda. Puede que revienten el puente con las cisternas cargadas de combustible. Pero ¿Sabes qué? A diario mueren muchos más de 500 venezolanos. Mueren de hambre y de miseria y apenas se nos hace caso".