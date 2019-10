Expósito: “Vox como tercera fuerza lo cambia todo porque Abascal no sería una comparsa”

Audio

Como quien no quiere la cosa, en 10 días nos plantamos en la enésima jornada electoral de los últimos años. Y si eres catalán, ni te cuento. Porque habrás tenido generales, europeas, municipales y autonómicas. Sobre todo, autonómicas y generales.

Con esa sensación de estar siempre en funciones. Por los pelos, para nada y sin gobernar. Así llevamos en España unos cuantos años, y unos pocos más en Cataluña. Pero ya se sabe: mal de muchos... Consuelo de tontos.

Varios apartados para enfocar estos diez días que nos esperan, sin tener en cuenta el CIS. Que ahora te lo contaremos en las noticias.

1.- Hay partido. Y lo advirtió el PNV. Con ese pragmatismo que le caracteriza. Ya lo dijo el portavoz parlamentario Aitor Esteban, meses atrás, cuando dejó caer que las convocatorias electorales, como los referéndums, los carga el diablo.

2.- Alguien me recordó semanas atrás el nombre de Jacques Chirac, que en paz descanse, por cierto. Cuán felices se las prometía allá por 1995 y se la pegó contra todo pronóstico en aquel equivocado referéndum que le costó todo.

No olvidemos una cosa. Las elecciones las gana quien gobierna. Mira donde está Susana Díaz o como llegó Manuela Carmena o Ada Colau que ahí sigue. ¡Ojito con la suma! Que quedan 10 días muy largos.

3.- Cataluña le resta a Pedro Sánchez. Salvo al PSC, la violencia en Cataluña y las amistades de la censura le restan al PSOE en toda España.

Porque en el conjunto de España la gente no soporta que pateen a policías, aunque sean mossos. En el conjunto de España la gente no soporta al Rufián de turno o a Otegi

4.- En este sentido y hablando del rey de Roma, por qué los de Esquerra, los Otegi y demás progresistas y reformistas no querían una repetición electoral y, a la vez, apoyaron la censura contra Rajoy y hasta apoyaron a Pedro Sánchez el pasado mes de julio?

Con amigos así... ¿Para qué quiere uno enemigos?

5.- "La economía, estúpido, es la economía". La frase se atribuye a Bill Clinton, pero en verdad la ideó James Carville, su jefe de campaña electoral. Quiso decir que menos politiqueo y menos tonterías que, al final, el votante vota por la economía. y añadió lo de "estúpido" para quien se diera por aludido.

6.- Vox va a ser, sin duda alguna el gran beneficiado de la convocatoria electoral gracias al procés. y ¡ojo! Porque si se confirman las encuestas, Vox como tercera fuerza solo por detrás de PSOE y PP... Lo cambia todo.

Porque Abascal no sería una comparsa como en Andalucía y porque dejaría a Albert Rivera muy, pero que muy tocado.

7.- Franco no le ha dado un voto a Sánchez, en todo caso al revés. En la medida de que moviliza el hartazgo de medidas populistas a favor de PP y Vox.

8.- Ciudadanos, sinceramente, no lo entiendo. No encuentro razones para ese batacazo. Porque no creo que el agujero proceda de quien quisiera haber apoyado a Sánchez, ni los de Rivera han cometido ninguna barbaridad.

El problema para Ciudadanos, que no sumaría con el PSOE, es que yo no les veo apoyando a Sánchez con Podemos y Rufián, y que tampoco me parece que fuera a aportar a unos de Vox que quedaran por delante.

9.- Lo de Podemos sí que lo entiendo. Como lo del gran ¡bluf! de Errejón. Por mucha voz ñoña que ponga Pablo Iglesias, el casoplón de Galapagar es inolvidable. Como la miseria en Venezuela. Si a eso le unes las meteduras de pata de Irene Montero que estuvo a punto de ser vicepresidenta del gobierno; lo poco que rasque Íñigo Errejón --menudo pufo de candidato-- y que cada vez que sale Monedero... Un puñado de votantes de Podemos se tiran por la ventana. Entonces, te explicas lo de Podemos.

Y 10.- A Casado le salvaron las municipales y autonómicas y ahora va a pasar de 100 escaños gracias a haber sabido estar. No sé si le darán las cuentas y si los sumandos (sobre todo ciudadano) le darán su voto.

Lo único cierto es que en abril alguno le dio por muerto, y ahí está. En un rol de partido de gobierno con tan solo un año como presidente del PP.

En concluyendo... hay partido. A alguno que yo me sé en la factoría Iván Redondo Productions le tiemblan las canillas y es cierto que los pactos se antojan imposibles porque Vox como probable tercera fuerza... Lo cambia todo.

Incluso ya hay quien apuesta por nuevas elecciones en primavera. Con unos presupuestos de Montoro que parecen eternos, con Cataluña cayendo por su precipicio y con Sánchez que seguiría en funciones.

¿Te imaginas otras elecciones generales en primavera?

Me parto. A pesar del CIS.