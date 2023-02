Expósito, tras un año de guerra en Ucrania: "La vuelta del soviet debería ser la preocupación de Europa"

Audio

¿Cómo resumir un año de la guerra de Ucrania? ¿Con qué palabras se puede definir el inmenso horror del infierno provocado por Putin? Más allá de la política, los análisis geoestratégicos y de la propaganda. Se me ocurren un montón de conceptos amontonados:



Psicópata, monstruo, dictador; frente al honor, las refugiadas, la resistencia; y en medio el miedo, la muerte y el horror que puede causar un ser humano.



Hace exactamente un año y 15 días, allí mismo en el centro de Kiev, un empresario ucraniano me anticipó la resistencia de su pueblo. Una lección para el mundo entero.











Una auténtica lección para el mundo. Una impresionante lección de orgullo, patriotismo, moral y HONOR. Ni Putin, ni el resto del mundo pudimos imaginar esa capacidad de sufrimiento y de resistencia del pueblo ucraniano.



Un honor (y un horror que viven en primera persona las millones de refugiadas acogidas en Europa y sus hijos. Yo he vivido éxodos y crisis humanitarias en Siria, en Venezuela, entre Texas y Méxicom en Irak, en el Mediterráneo, pero... ¿En la puerta de Europa?



Una de las injusticias que no deberíamos cometer (además de no olvidarnos de la guerra) es no olvidarnos de las refugiadas y de esos hijos.



Ni de esas víctimas del éxodo... ni, por supuesto, de quienes sobreviven bajo las alarmas, en los refugios y entre las bombas de la bestia allí en Ucrania.



¿Te imaginas? Es imposible ponernos en lugar de esa gente pensando que, en cualquier momento, Putin da luz verde para que destrocen tu casa contigo dentro.



A Alona la conocí hace algo más de un año cuando estuve en Kiev. Se ganaba la vida como guía turística y nos hizo de traductora. Ahora vive pendiente de las sirenas y los bombardeo. Y así hasta que Putin quiera desde su inmenso cinismo, desde su complejo de dictador estalinista y de pequeño zar de todas las Rusias. Un Putin falso, mentiroso y acomplejado que se esconde entre sus cirujanos de estética y los mercenarios del grupo Wagner.



Así, hasta que quiera acabar con esta guerra él solo porque es quien la provocó.



¡Ah! Y mi posdata: Mirando al futuro, hace poco estuvimos en Letonia frontera con Rusia. Allí, España contribuye/contribuímos bajo bandera de la OTAN, con carros de combate Leopard y Pizarro, a la protección de Europa.



No lo olvidemos tampoco. La inmensa mayoría de la población de Ucrania, por supuesto, y de Polonia, Rumanía, Bulgaria, Albania, la ex Yugoslavia, República checa, toda la Europa del Este han vivido bajo el soviet.



La vuelta del soviet. En vez de Lenin y Stalin, Putin. Ese es su miedo y esa, como europeos, debería ser nuestra preocupación.