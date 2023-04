Expósito: "Todos los barones socialistas creen que Sánchez resta para el 28M, aunque no lo dicen en público"

Ya estamos en campaña electoral, al menos en pre campaña, oficialmente. Queda mes y medio para las municipales y autonómicas. Para la meta volante de las elecciones generales, sí, pero con matices.



Algunas claves, cuando todavía los más afortunados seguimos alucinando con el atasco que nos chupamos ayer u hoy. ¡Qué locura! ¡Qué pollo! ¡Qué atascazo!



1.- La supuesta izquierda dividida en tres (o en cinco, si contamos a Bildu y Esquerra) les perjudica a todos ellos. Sobre todo al PSOE. Por puro reparto de escaños, PSOE, PODEMOS, SUMAR, Esquerra Republicana, Bildu serán los cinco socios que, en caso de que les dé la suma, en efecto, sumarán.



Lo increíble es que en esa lista previa de socios el PSOE figure con Bildu como si nada. Y ambos lo saben.



2.- ¡Ojo! que Yolanda Díaz y SUMAR no se presenta a las municipales, por lo que cualquier termómetro en la izquierda no vale.



La cuestión es: ¿Los votantes de Yolanda Díaz a quien votarán en las municipales y autonómicas de mayo a PODEMOS o al PSOE? Es más, ¿ la propia Yolanda Díaz votará al PSOE o a PODEMOS?



3.- Ojo a los restos que consiga Ciudadanos porque pueden evitar que el PP logre Autonomías clave. Por unos cuantos votos y por ningún escaño.



Insisto: El fenómeno Ciudadanos se estudiará en las Facultades de Políticas. Desde el inicio del éxito hasta el final, pasando por la victoria de Inés Arrimadas en aquellas autonómicas en Cataluña.



Ahora con su práctica desaparición hay quien alerta de esos puñados de votos en territorios donde uno o dos escaños determinen el Gobierno local o regional.



4.- Los barones del PSOE van a intentar por todos los medios que Pedro Sánchez NO aparezca por Castilla la Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia. Todos coinciden en que Sánchez resta en ayuntamientos y comunidades. Aunque, lógicamente, no lo dicen en público.



Hoy, Javier Lambán, presidente de Aragón ha estado aquí, con Herrera en COPE:

"Sánchez es siempre bienvenido a Aragón, yo lo plantearía en que son unas elecciones autonómicas que, para una comunidad como la mía, son una oportunidad para demostrar que hemos alcanzado la mayoría de edad y tenemos voz propia"

Audio









Insisto. Fuera de micrófono dicen otra cosa.



5.- ¿Te acuerdas de la moción de censura? Hace un par de semanas (o así) andábamos con Tamames, con los efectos para VOX, con las consecuencias y las reacciones, que si a quién favorece y, la verdad, Santas Pascuas.



6.- Luego están las cosas del PNV y Bildu, socios inexorables de Sánchez. Andoni Ortuzar, predidente del PNV: "Meten en el armario el palestino, el forro polar, el flequillo cortado a motosierra... Para ponerse chaquetas de diseño, camisetas de marca y cara de haber roto un plato. Ojo en político con los transformistas, son los de la mani aunque se vistan de Armani".

Este es el nivel



7.- Y queda Cataluña, donde todo apunta a una importante subida de los socialistas y a un espectáculo (otro) en el independentismo. La clave: si PSC, Esquerra y Podemos suman en las siguientes autonómicas o si la suma vuelve a ser Esquerra con lo que quede de Junts, Pujol, Puigdemont o como se llamen.



8.- No vale extrapolar los resultados de las municipales a las generales. Salvo súper hecatombe del PSOE (que no parece) el 28 de mayo no es extrapolable a final de año.



Dicho de otro modo. Hoy por hoy hay partido.



Y 9.- ¿ Y el PP qué? Feijóo se mantiene en las encuestas ante dos estrategias en contra: Por un lado VOX que le acusa de inacción y por el otro el Gobierno que le acusa en cualquier argumentario de ignorancia.



En el PP sostienen que la clave sigue siendo NO EQUIVOCARSE.



Y 10: Mi posdata: Dicho todo lo anterior (y negaré haberlo dicho), esta campaña electoral se presenta muy interesante.



Porque hay muchas incógnitas: El efecto real de Yolanda Díaz, la meta volante del 28 M y cuánto restará Pedro Sánchez a sus alcaldes y barones autonómicos.