Expósito: "Sólo hay una cosa peor que la incertidumbre, y es la ruina"

Audio

No sé tu caso concreto. No sé si eres uno de esos pequeños empresarios en quiebra, si eres una parada en ERTE, un joven de esta generación con tan mala suerte o una sanitaria agotada. Seas quien seas, de lo que estoy convencido es de una cosa: no entiendes nada.

Mira, he hecho un rápido repaso por los titulares de los principales periódicos nacionales. Escucha este resumen del caos.

ABC. "Madrid vuelve a las áreas de salud y se autoimpone un «toque de queda» nocturno en la actividad social y económico. El objetivo del Gobierno regional es acabar con las fiestas privadas y reuniones sociales y dañar lo menos posible al sector empresarial. Recomienda no salir de casa a partir de la medianoche, pero no puede obligar por el marco jurídico".

EL MUNDO. "Alerta laboral: avalancha de nuevos ERTE y despidos desde el lunes. Las nuevas medidas de choque contra la epidemia van a disparar la demanda de ERTE, y también de despidos desde la próxima semana".

EL PAÍS. "Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León se adelantan a Sanidad y aplican toques de queda. Gobierno y autonomías buscan fórmulas jurídicas para limitar movimientos de noche. El Consejo Interterritorial aprueba un ‘semáforo’ de riesgo para imponer restricciones".

LA RAZÓN. "Los expertos advierten: «El toque de queda es una medida insuficiente. La peor situación epidemiológica en España se debe a nuestra cultura y nuestra manera de relacionarnos», señalan".

LA VANGUARDIA. "El toque de queda se aplaza por los recelos de Catalunya, Madrid y Euskadi. El Gobierno busca otra vía legal distinta al estado de alarma para restringir la movilidad nocturna. Sólo madrileños y vascos no apoyan el plan de alertas de Illa, que incluye cerrar bares a las 23 h. Castilla y León (PP) pide por escrito a Sanidad el veto a las salidas a partir de medianoche".

Y EL PERIÓDICO. "Catalunya se plantea reabrir bares y restaurantes si entra en vigor el toque de queda. La patronal lo vería positivo siempre y cuando fuera hasta medianoche e incluyera a locales de ocio".

Este es el carajal. Y ahí van las conclusiones:

1.- Es imposible aclararse. Granada, Aranda, Ponferrada, Navarra, Comunidad Valenciana, Almendralejo, Vallecas para un lado o el otro, Santiago o Salamanca, Ibiza, Huesca, Zaragoza y Teruel, Asturias, Barcelona... Cada uno de estas comunidades, ciudades, pueblos o barrios, de su padre y de su madre, sin saber si el juez de turno le va a tumbar lo que sea.

2.- Así... ¿Quién es el guapo que contrata o planifica en su negocio?

Sólo hay una cosa peor que la incertidumbre, y es la ruina. Cada semana que pasa en medio de este desastre, las quiebras se multiplican. Y les importa un híga.

3.- No se ha legislado nada en todo este año. Ni antes del confinamiento, ni durante, ni después. Y así seguimos, perdiendo el tiempo desesperadamente.

4.- Parecemos el ejército de Pancho Villa.

5.- ¿Nadie se da cuenta de que el virus no entiende de fronteras, ni de estatutos de autonomía o de competencias transferidas?

¡AH Y MI POSDATA!...

El problema son los socios. Porque seguimos sin contar con los jueces para reformar el Poder Judicial; sin los maestros para la Ley de Educación, sin los economistas para la hecatombe y sin los científicos contra la pandemia.

Eso sí, todo de la manita de Esquerra, Batasuna, el PNV, Convergencia o como se llamen y ahora hasta con la CUP.

Yo estoy convencido de que entre Isabel Díaz Ayuso y García Page no habría diferencias de gestión o entre Lambán y Fernández Mañueco o entre Fernández Vara y Juanma Moreno.

El problema es que Pedro Sánchez está más cómodo con Pablo Iglesias, con Junqueras y con quien toque esa semana desde el Parlamento Vasco.