Expósito, sobre la reforma del Código Penal: "Se cargan la separación de poderes por la fuerza de los hechos"

¿Qué esperábamos? ¿Qué esperaba Pedro Sánchez al pactar con esta panda? ¿De verdad nos sorprende? ¿Se sorprende alguien en el Consejo de Ministros? ¿Alguien podía prever algo distinto cuando Podemos entró en el Consejo de Ministros con Batasuna y Esquerra pactando desde los Presupuestos del Estado al Código Penal?



No seamos necios. Era solo cuestión de tiempo. Sólo que había que hacerlo con la prisa suficiente para separar las tropelías de las próximas elecciones generales. Y, ya de paso, pensar en el día después, no vaya a ser que les dé la suma y que haya que seguir gobernando, de ahí el interés por controlar el Supremo y el Constitucional. Porque tarde o temprano a lo más alto de la Justicia llegarán mil y un recursos contra las leyes, las chapuzas y los pactos entre Sánchez y sus socios.



Insisto: Si tu fueras Otegui, Junqueras o Puigdemont, si fueras Rufián o Pablo Iglesias, ¿a quién querrías en Moncloa, a Sánchez o a Feijóo? Pues ya está, que diría el susodicho.



La ley del Solo Si es Si, la sedición, la malversación, los premios a los asesinos etarras... Y les queda un año. Por lo menos.



En este sentido, la Fiscalía alerta de que la nueva malversación rebajará condenas como en el 'sí es sí'. Violadores o corruptos unidos por el mismo modus operandi: la chapuza legislativa.



La Fiscalía Anticorrupción prevé un goteo de revisiones y hasta desmoronamiento de causas por los cambios que introducirá el Gobierno en este delito.



Los juzgados temen que la revisión de la malversación traiga una avalancha de revisiones de condena. A la baja, por supuesto.



La alerta la ha lanzado la Fiscalía Anticorrupción, que considera que tendrá que adaptar su escrito de acusación sobre la ‘Operación Kitchen’, por presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Fernández Díaz contra Bárcenas. Adaptarla a la reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y ERC.



Europa Press publica un extenso teletipo en el que advierte que esa no será la única causa donde haya que revisar la acusación. Las fuentes auguran que el goteo de revisiones no se restringirá únicamente a los escritos de acusación, sino también a condenas firmes, igual que pasa con la ‘ley del solo sí es sí’.



O sea, insisto, violadores a la calle y, ahora, corruptos a la calle.



Fuentes de la Fiscalía Especial Anticorrupción avanzan que, previsiblemente, habrá que cambiar la acusación para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación, la cual supone rebajar las penas actuales allí donde se observe que no hay ánimo de lucro o donde el delito consista en usar el dinero para un fin distinto al previsto.



Además, por si fuera poco, observan un tercer punto de impacto de la reforma de la malversación: la prescripción. Y ello porque una caída drástica de las penas conllevaría también un desplome en los plazos de caducidad de los delitos.



Así, la reforma de la malversación beneficiará a los implicados en los casos Púnica, Kitchen y ERE.



Entre medias, el Consejo del Poder Judicial, pleno extraordinario del Tribunal Constitucional el lunes: enmiendas, recursos, cambios de ley, intercambio de candidatos... Experimentos, ingeniería judicial, nombres propios, toda una táctica perfectamente planeada para enmerdarlo todo lo más posible. Hasta la desesperación. Para aburrir hasta a los protagonistas. Y no te digo a los votantes.



Se trata de cargarse la separación de poderes por la fuerza de los hechos. Lo mismo sacas a Patxi López a dar lecciones de Derecho que Rufián te negocia una ley. Lo mismo pactas la inspección laboral con Batasuna que Podemos diseña los impuestos.





La nueva tesis de Sánchez se resume con la teoría del caos: Cuanto peor, mejor. Cuanto más lío, ruido y follón, mejor para su proyecto de ingeniería social.



¡Ah! Y mi posdata: Sobre la malversación del procés, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. la pasta malversada en el procés independentista en Cataluña asciende a: ¡3,4 millones de euros!



Casi tres millones y medio de euros robados, malgastados, malversados, dinero tuyo y mío.



Y el Gobierno de España pretende que... Pelillos a la mar a cambio de seguir en el poder.



Piénsalo: de tus impuestos 3,4 millones de euros robados y malversados por Puigdemont, Junqueras y así hasta 40 implicados, que aplauden al Gobierno.