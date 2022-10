Expósito, sobre la Ley Trans: "Quién diría que a estas alturas íbamos a reivindicar la libertad de expresión"

Audio

El Brexit pasará a la historia como una de las grandes pifias de la historia de la política contemporánea. Desde aquel infinito error de David Cameron hasta la dimisión esta mañana de Liz Truss, (mes y medio en el cargo), con la parodia de Boris Johnsson entre medias. El Reino Unido no levanta cabeza.



Desde luego que no estamos para dar lecciones de nada ni a nadie, pero el Brexit y sus consecuencias resumen perfectamente cómo está el mundo. Y cómo está Europa.



De vuelta a casa, es lo que tiene cumplir el dicho "Quién con niños se acuesta...ya sabes". Es lo que pasa cuando haces vicepresidente a alguien con quien no vas a poder dormir por las noches. Cuando dependes absolutamente para todo de una panda de descerebrados.



El problema es que la dependencia de esos socios es tal que te acabas contagiando. Hasta el punto de que ya no sabes quién es más de Podemos ¿Sánchez o Pablo Iglesias? Quién es más Batasuno ¿Marlaska u Otegui? ¿Quién es más independentista, Rufián u otra vez Sánchez?



Con la que está cayendo en el mundo, con una guerra medieval en la puerta Este de nuestra Europa, en plena revolución caótica de la energía, y nosotros a vueltas con una Ley Trans que no se le ocurre a nadie en su sano juicio; acercando y premiando a asesinos terroristas escupiendo sobre las lápidas de sus víctimas; con un Parlamento como el catalán respaldando por si acaso a un acusado de salafista peligroso y con el presidente de Cataluña reconociendo públicamente que ha pactado con el Gobierno su política educativa contra el español.



Y como se te ocurra decir algo contra la Ley Trans eres un homófobo o un "elegetebeiq uófobo" o un hetero caduco y machista. Si se te ocurre criticar los premios de Marlaska a los etarras eres un fascista y un centralista españolazo. Si dudas sobre el "salafista de Reus" aplaudido y apoyado por los socios independentistas eres un islamófobo, un racista y vuelves a las cruzadas. Si defiendes la enseñanza de la Historia o el idioma español eres un facha, un carca y un imperialista.



¿Quién nos iba a decir, a estas alturas de la vida, que íbamos a tener que reivindicar la libertad de expresión? Como se te ocurra salirte del carril que redactan los genios de los argumentarios de Moncloa, que dicta Irene Montero y demás súbditas del Macho alfa, como se te ocurra criticar a un islamista, te hunden en redes sociales, te acosan hasta la náusea y te rodean como los macarras que son.





Y es entonces cuando los culpables somos los medios. Los periodistas de Madrid. La COPE. Los mismos medios, los mismos periodistas y la misma radio a los que Él nos ha mendigado una entrevista durante años.



Piénsalo: ¿Hasta donde se pueden encajar las discrepancias en una empresa, en una familia o en una organización? ¿Y en un Gobierno?



¿Es soportable discrepar en todo lo importante y engañarnos con que esa brecha en lo fundamental es normal? ¿Hasta dónde van a soportarse Pedro y las súbditas de Pablo?



Y otra pregunta: ¿La aritmética parlamentaria lo soporta todo?



Por capítulos.



1.- En la educación. ¿De verdad Pedro Sánchez desea el mismo modelo educativo que Echenique, Otegui o Pere Aragonés? ¿De verdad las ministras de Estado quieren la misma universidad que el señor ese que dicen que es ministro de Universidades?



2.- De la mujer, de la familia... ¿Piensan lo mismo Nadia Calviño que Irene Montero? ¿En serio?



3.- ¿La libertad de mercado que, supongo, defiende Teresa Ribera es la misma que la de Yolanda Díaz. ¿Piensan lo mismo sobre los autónomos José Luis Escrivá y Alberto Garzón?



4.- En Europa. Resulta que Podemos vota lo mismo que Marine Le Pen y que la Liga Norte o los ultras del Este... ¿El modelo de Unión Europea de Podemos es el de la ultraderecha polaca, italiana o húngara?



5.- ¿Se da cuenta Pedro Sánchez de lo que implica que parte del Consejo de ministro disimule que en verdad son Pro Putin?



6.- Sigo en clave exterior... ¿Son compatibles los modelos de la Unión Europea o la OTAN con los amoríos y el dinero de Irán o Venezuela?



7.- En materia de Justicia... aquí, visto lo de Lola Delgado, cualquier cosa y me temo lo peor... pero piensan lo mismo Pablo y Pedro o Marlaska y Super Yoli de la separación de poderes?



8.- A vueltas con los medios... ¿No se da cuenta Pedro Sánchez de que está copiando el discurso a Pablo Iglesias... que los medios somos el enemigo?



9.- Lo siguiente, ya lo verás, será decir lo de la casta mientras se baja del Falcon para ir a un concierto o mientras una señora del servicio le plancha el mantel.



Y 10. Mi posdata:



¿Sabes qué? Me da a mi que en el fondo y en casi todo, Pedro y Pablo, las Montero, Super Yol y Nadia Calviño están de acuerdo. Me da a mi que pactan hasta las broncas y las diferencias.



Y ese es el auténtico problema de España. Que Pedro, Pablo (que es quien manda en su secta), Otegui y Rufián piensan igual.